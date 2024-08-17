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陸國務院會議 李強：聚焦財稅體制改革、統一大市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院總理李強16日主持召開國務院第五次全體會議。（圖／取自寧德網警）
大陸國務院總理李強16日主持召開國務院第五次全體會議。（圖／取自寧德網警）

大陸國務院總理李強16日主持召開國務院第五次全體會議，他指出，要以經濟體制改革為牽引，聚焦財稅體制改革、建設全國統一大市場、推進新型城鎮化等重點領域攻堅突破；推動各項改革舉措同向發力，系統性解決重大問題；各地區各部門則要強化全局意識、上下協同。

擴大內需方面，以提振消費為重點，針對性採取措施，暢通經濟循環。促消費要重點抓好增長性、帶動性強的領域，加快服務消費擴容提質，有效促進大宗消費，根據不同群體需求制定差異化支持政策，充分釋放消費潛力。

投資方面，要發揮好政府投資帶動作用，支持民間投資各項政策，擴大地方政府專項債券用作資本金的領域、規模、比例。不斷強化政府與企業常態化溝通交流機制，深入推進數位轉型，鼓勵地方立足特色打造優勢產業。

外貿方面，主動擴大高水平對外開放，拓展綠色貿易、跨境電商等新的外貿增長點，支持企業開拓多元化市場，更大力度吸引和利用外資，進一步提升外資服務水平。

民生方面，切實保障和改善民生，做好重點群體穩就業工作，研究制定促進城鄉居民增收的政策舉措，兜牢基層「三保」底線。持續推進綠色低碳發展。更好統籌發展和安全。抓好防災減災救災、安全生產等工作。

李強最後表示，各級政府要堅持依法行政，強化執法方式，降低行政成本、提高行政效能。行政執法要以維護社會主義市場經濟秩序為根本目標，對亂檢查、亂罰款等問題要及時制止和糾正，以良好營商環境促進各類經營主體創新發展。

國務院 綠色

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