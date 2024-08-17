老員工吃苦沒吃果 「小紅書」內部調整職級體系

大陸社群平台小紅書宣布，內部不再設置職級，簡化管理層級。小紅書說明，觀察到組織層級有變深的傾向，訊息在傳遞過程中層層折損，決策效率變慢，不夠敏捷。而職級體系更容易帶來論資排輩，而不是更快地發現一線人才。

此次調整主要包括「不再設置R職級」、「簡化管理層級」、「各級Leader採取任命制」三個方面。本次調整前，小紅書在內部也提拔了大量一線業務負責人。

據「鳳凰網科技」介紹，小紅書的R5、R6、R7是三個常見的職級，5是骨幹員工，6一般是小組長，7常為一個小／大部門的負責人。小紅書曾在招募中表示，R5的最大年齡不超過32歲，R6的最大不能超34歲。

接近小紅書的內部人士稱，新機制更注重快速發現優秀人才，靈活匹配業務發展，激發一線活力，讓優秀一線員工更容易被看見，更好地匹配小紅書現階段業務發展。

虎嗅網8月6日發布文章指出，小紅書員工成立之初只有幾百人，2021年小紅書日活到達到3000萬，員工也隨之擴張，相比三四年前已經翻了10倍，而現在疊加上商業化和電商業務，小紅書已經是一個約萬人的公司。

為瞭解決擴大後的搜尋和算法等技術問題，小紅書找了來自阿里大文娛的王曉博負責技術問題，越來越阿里的員工也隨之抱團加入，技術部隨著人員擴張，「小山頭」也越來越多。不站隊的老員工則會被排擠，並且感受到從原來的創造狀態，進入到被齒輪化的階段，幾位已經離開或者準備離開的員工對此表示遺憾，「活也幹了，苦也吃了，果子沒吃到。」而離開的員工覺得，高層對現在這個結果是默許和認可的。