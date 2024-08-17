中馬免簽！馬來亞銀行吸引陸遊客 意外成爆紅景點

馬來西亞砂州首府亞庇近期有一處景點在大陸社群平台小紅書爆紅，遊客紛紛前往當地的馬來亞銀行（MayBank）拍照，當地國會議員表示不太明白為何這地方會突然紅起來，但認為這反映了亞庇旅遊資源豐富。

該現象源於一些小紅書的網友分享跟MayBank的合作，隨後便吸引其他人也前往此地拍照。一位率先在小紅書發布跟MayBank合照的網友「Amy餅」表示，因為MayBank背景黃色乾淨好看，加上亞庇加雅街太小沒有什麼東西好拍，所以選擇在市中心的這家景點拍照。

亞庇國會議員陳泓縑也趕上這股打卡熱潮前往拍照留念。他在臉書貼文分享，雖然他不太明白為何這地方會突然紅起來，但身為當地議員，看到自家的地方廣受歡迎也感到很開心，他認為，這也反映了亞庇旅遊資源豐富。

馬來西亞《星洲日報》報導，Capital A（亞航集團）執行長費南德斯（Tony Fernande）近期到訪亞庇時也特地前往MayBank合照，他當天的行程是在沙巴旅遊局獲頒「沙巴旅遊業特別感謝獎」，他表示，不解為何該地會爆紅，但任何有助於推廣沙巴和亞庇的事情，都會照著做。

據公開資料，亞庇是馬來西亞第六大城市和沙巴州的首府，為沙巴和婆羅洲漁業的興盛地、旅遊景點，同時也是東馬來西亞的工業及商業地區，因此得以成為馬發展最迅速的城市之一。

中馬兩國於2023年就共建中馬命運共同體達成重要共識，今年6月，《中華人民共和國政府和馬來西亞政府關於深化提升全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體的聯合聲明》發表，中方同意延長對馬來西亞公民免簽政策至2025年底，作為互惠安排，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。