瑞銀汪濤：陸政府極需推出更多政策支持穩增長

大陸7月經濟增長動能仍乏力，瑞銀首席中國經濟學家汪濤16日在微信公眾號「首席經濟學家論壇」上發布文章指出，整體來說，對2024年全年GDP增長4.9%的基準預測面臨顯著下行風險，主要原因是房地產活動拖累可能超過預期，以及財政政策較預算偏緊，預計下半年GDP增長將較二季度改善，但與去年同期相比增速放緩。文章也指出，下半年亟需政策支持加碼。

汪濤指出，得益於低基數，7月社會消費品零售總額與去年同期相比增速小幅回升，製造業投資和基建投資保持穩健。但房地產活動仍然疲弱，7月經季節性調整後的房地產新開工面積對比6月低位企穩，但仍低於二季度平均水平，房地產銷售面積則進一步小幅下降。另一方面，出口與去年同期相比增速放緩，但實際出口量保持穩健。

房地產部分，雖然大陸政府5月以來推出一系列房地產寬鬆措施，但效果有限，去庫存進展緩慢。高頻數據顯示30座城市的房地產銷售在7月和8月上半月仍深陷同比下跌（-16%）。未來幾個月房地產活動可能低位企穩，但鑒於年初迄今的疲軟態勢，下調2024年全年房地產銷售、新開工面積和投資的預測，預計三者分別下跌15-20%、20-25%和8-10%。

汪濤表示，7月大陸政治局會議雖然強調要加快和更好落實支持性政策，但並沒有公佈新增刺激措施。鑒於近幾個月經濟增長不及預期，疊加房地產活動持續下行，年內政府亟需推出更多政策支持穩增長，包括加強對房地產行業的政策支持，加快政府債券發行、放鬆地方平台融資管控、從而在下半年推進有效的財政擴張，以及進一步下調政策利率和存款準備金率。

綜合考慮通縮壓力持續、市場情緒較強、央行意圖保持向上傾斜的正常收益率曲線，以及預計未來幾個月政府債券發行量上升，文章中將2024年底10年期國債收益率預測調整至2.3%左右。

而房地產活動的持續下行可能會進一步抑制地方政府支出和居民消費。房價進一步下跌可能會在未來幾個月進一步強化負面的財富效應、抑制消費者信心，同時勞動力市場仍然疲軟。另一方面，年初至今出口增長強勁，2024年全年表現可能超過目前預期。