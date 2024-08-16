兩岸人物／春秋航空總座 搭夯劇熱潮

大陸電視劇「繁花」風靡兩岸，春秋航空台灣分公司總經理丁彥俊表示，春秋航空以散客自由行的旅客為主，今年到現在為止平均客座率90%左右，同時也有台灣旅遊業者和春秋航空配合，推出繁花為主題的旅遊產品在市場上也是很受歡迎，引起同行相繼推廣。

以上海為總部基地的大陸首家低成本航空公司春秋航空，對台灣民眾來說並不陌生，尤其周末常往返上海台北的商務客外，也是自由行、台商往返兩岸搭乘航班的首選之一。

丁彥俊小檔案

藝人胡歌日前來台參加推廣活動，「繁花」熱度也吸引許多台灣消費者到上海遊玩。春秋航空在行銷上頗多創意，除搭上熱門戲劇風潮外，Cosplay動漫主題航班也是一大成功行銷案例。

春秋航空早在2014年，開通了大陸首個Cosplay動漫主題航班，從上海浦東飛往動漫國度日本，在兩個小時的飛行過程中，職業Coser現場表演，機組人員集體「變身」，相當受到年輕人的歡迎，也給旅客帶來了一次特別的飛行體驗。

在2022年5月，春秋航空發布首位二次元「機娘」形象，希望透過二次元機娘「阿秋」，和90後、00後年輕旅客，建立更深層次的情感聯繫。

丁彥俊表示，上海浦東是春秋航空的大本營，目前有27架飛機，提供48條境內外直航服務，浦東機場中轉境內目的地很豐富，連接春秋航空的大陸各大基地及主要省會城市。「春秋航空也有日本札幌、大阪，南韓濟州島，泰國曼谷、普吉等國際航線，也可以提供給台灣旅客當天轉機抵達的境外旅遊目的地。」

丁俊彥透露，現在春秋航空正在研究境內航點聯程優惠方案，希望在不久的將來，能給來上海浦東聯程中轉的旅客提供更好更優惠的票價體驗。

談及新冠疫情前後兩岸航線客群變化，丁彥俊表示， 最大的區別就是疫情前主要客群是大陸旅客，疫情後2023年1月復航台北上海航線到現在，在陸客來台受限下，目前客群以台灣同胞為主。