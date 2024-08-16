兩岸人物／哈佛天才少女 打造獨角獸

大陸AI影片生成新創公司Pika Labs在6月宣布再獲8,000萬美元融資，除了讓被由美國人工智慧研究機構OpenAI開發的以文字描述生成影片的人工智慧模型Sora蓋過風采的Pika再度受到注目外，也讓該公司創辦人、被稱為「哈佛天才少女」的郭文景成為鎂光燈焦點。

Pika Labs此輪融資領投方是創投機構 Spark Capital，參與本輪投資的還有 Greycroft 、光速創投、Neo、Makers Fund 及好萊塢演員 Jared Leto、大西洋唱片公司 CEO Craig Kallman等，這輪融資讓 Pika估值超過4.7億美元，儼然半隻獨角獸。

郭文景小檔案

郭文景是因其外表亮麗獲得媒體關注，而除高顏值、高學歷之外，郭文景對於AI新創的野心也不容小覷。

目前為美國籍的她同時是大陸網路服務上市公司信雅達實控人郭華強之女。Pika走紅後，信雅達被戲謔為「父憑女貴」的「女兒概念股」。但信雅達則強調與Pika並無業務往來。

綜合揚子晚報、錢江晚報等陸媒報導，郭文景曾就讀杭州二中，高一便獲得全國青少年信息學奧林匹克聯賽（浙江省賽區）一等獎；她也是浙江首個被哈佛大學提前錄取的學生。2014年、2015年參加美國國家信息學奧林匹克競賽，都奪得冠軍。並於2015年被媒體冠上「哈佛天才少女」稱號。

郭文景在哈佛大學取得數學學士學位後，並攻讀計算機科學碩士學位，接著轉至史丹福大學攻讀博士學位，進行圖形學和神經語言程序學交叉領域的研究，曾在微軟、谷歌等公司實習。

原本郭文景考慮做遊戲行業，因為遊戲更容易商業化，但發現遊戲行業太卷，而AI影片生成還是一片藍海，機會更多，目前的創業方向「至少可以做十年」。

郭文景在2022年與幾位博士同學決定利用寒假時間使用生成式AI製作一部電影，參加Runway首屆「AI電影節」大獎賽。

郭文景對拿獎很有信心，但充分準備後，最終未能入圍。郭文景在備賽過程發現市面上製作視頻的AI工具異常麻煩，因此決定要創造更易於普通人使用的AI影片生成器。而這也成為創辦Pika的契機。

Pika由郭文景與她在史丹佛大學同學孟晨林2023年4月在加州成立，並於11月在官網推出Pika 1.0，該AI模型能夠生成和編輯3D動畫、動漫、卡通和電影等風格影片，被外界稱為一款零門檻的「視頻生成神器」。

但在Pika躥紅僅兩個月後，OpenAI便發布Sora，用戶可以透過使用自然語言提示詞用Sora生成長達1分鐘高清、連貫、一致性很強的影片，而Pika當時僅能做到幾秒左右的影片連貫性。

受到Sora衝擊，業界及媒體對於Pika的關注與討論正在下降。Pika目前仍然只能生成4秒高清連貫影片，與其他的競品相比也沒有明顯的領先和優勢。

此刻，Pika宣布獲得新融資，外界也關注Pika能否在AI影片技術與商業應用上做出突破，天才少女又將帶領Pika給世界帶來何種驚喜，這些都是眾所矚目。