陸加倍補貼汽車以舊換新 加大資金支持地方

中央社／ 台北16日電

中國今天發布第二輪汽車以舊換新政策細則，汽車報廢換新補貼金額加碼1倍，1輛新能源客車補貼增至人民幣2萬元（下同，約新台幣9萬元）；中央並加大資金支持力度，以提升地方推動汽車以舊換新的能力。

新華社今晚報導，中國商務部等7部門對外發布「關於進一步做好汽車以舊換新有關工作的通知」。

根據「通知」，對符合「汽車以舊換新補貼實施細則」規定報廢舊車並購買新車的個人消費者，補貼標準由購買新能源客車補貼1萬元、購買燃油客車補貼7000元，分別提高至2萬元和1.5萬元。

除了新購買汽車的消費者受惠之外，此前已獲得補貼的消費者，將可按新政策獲得補貼差額。

「通知」並提到，中央會加大資金支持力度。中國國家發展改革委將安排超長期特別國債資金，支持地方提升消費品以舊換新能力，推動汽車報廢更新和個人消費者客車置換更新。

「通知」顯示，汽車報廢更新補貼資金按照總體9：1的原則實行中央、地方共擔，並分地區確定具體分擔比例。其中，對東部省份按8.5：1.5比例分擔；對中部省份按9：1比例分擔；對財政較差的西部省份則按9.5：0.5比例分擔。地方分擔的部分，由各省級財政根據中央資金分配情況按比例安排。

中國汽車市場7月進入傳統淡季，產量及銷量均有所放緩。

根據中汽協9日公布，7月汽車產銷量分別為228.6萬輛和226.2萬輛，按月分別下跌8.8%和11.4%；按年分別下跌4.8%和5.2%。其中，中國國內汽車銷量179.3萬輛，按月下跌13.3%，按年下跌10.1%；汽車出口46.9萬輛，按月下跌3.2%，按年增長19.6%。

今年1至7月，中國汽車產銷量分別為1617.9萬輛和1631萬輛，按年分別增長3.4%和4.4%，產銷增速較1至6月分別收窄1.5個和1.7個百分點。

台幣 新華社 消費者

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