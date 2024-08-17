華為平板在陸市占稱冠

國際數據公司（IDC）昨（16）日發布「2024 年第2季度中國平板電腦市場季度跟蹤報告」顯示，大陸平板電腦市場第2季出貨量為 720 萬台，年增7.0%。其中華為市占28.4%，連續兩季攻頂大陸平板電腦市場冠軍，蘋果、小米市占各為28.0%、12.8%，分別排名第二和第三。

IDC中國高級分析師劉雲表示， 2024年第2季大陸平板電腦市場出貨量再次增長，開啟新一輪用戶換機和市場發展周期。「下半年AI功能將逐步傳導至平板市場，雖然短期內AI對銷量的拉動有限，但AI功能的探索將影響未來平板尺寸、配置、價格等因素的發展。」

劉雲認為，初期階段平板的AI功能將主要來自PC和手機的轉移，原生應用創新是未來AI賽道下激發平板潛力、增強廠商競爭力的關鍵所在。

華為蟬聯大陸平板電腦市占第一，2024年第2季出貨量年增46.9%。5月上市的Mate Pad 11.5S作為外部晶片供應緊縮後的首款新品一經上市就銷售火爆，推動華為該季度消費市場出貨量快速增長。商用市場華為繼續保持領先，但過渡時期中高價位段產品暫時出現小幅缺口。

Apple位列第二，儘管上季新品上市鋪貨，推動蘋果市占與前季相比回升並重回消費市場出貨量第一。然而新一代iPad Air和iPad Pro系列產品較高的定價，導致難以撬動主流市場需求。在618大促期間，面對大陸國產安卓品牌在功能和價格方面的激烈競爭，蘋果在大陸市占仍在下滑。

小米市占排名第三，受線上促銷拉動上季度出貨量再創新高。4月小米Redmi系列推出新品Redmi Pad Pro豐富產品線，透過大螢幕、性價比以及IP聯名進一步吸引年輕消費群體選購。

榮耀位列第四，上季度在消費和商用市場均有產品更新。