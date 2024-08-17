大陸6月增持美債

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
美國財政部公布6月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸持有的美國國債增加了119億美元。圖為大陸人行。 路透通訊社
美國財政部公布6月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸持有的美國國債增加了119億美元。圖為大陸人行。 路透通訊社

美國財政部公布6月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸持有的美國國債增加了119億美元，持有規模增至7,802億美元，這是自4月以來年內的第2次加碼，也是今年以來對美債增持幅度最大的一個月。

6月外國投資者持有的美國國債規模進一步創下歷史新高。其中，美國前兩大海外債主日本和中國的動向幾乎截然相反。日本因外匯干預的需求而減持了106億美元，近三個月累計減持701億美元。

作為美國國債海外第二大債主的大陸，從2022年4月起，對美債的持有規模一直低於1兆美元，且總體呈減持趨勢。

其在今年1月減持186億美元美債後並開啟「三連降」，2、3月分別減持227億、76億美元。直到4月增持33億元，為2024年首次加碼，5月再減持24億美元。

在此次加碼之後，大陸的美債持有量已重新升至今年1月以來的最高水位。不過，年內的累計減持幅度仍有約360億美元。

值得一提的是，大陸在6月對美債的增持，恰好趕在美債市場大漲行情之前。6月各期限美國國債價格普遍收漲。

而此後隨著市場降息預期迅速升溫以及全球股市動盪引發避險情緒，美債價格在7月和8月進一步走出一波大漲行情，十年期美債殖利率一路跌破4%關口。

外匯 日本 美國

延伸閱讀

大陸「伏季休漁」今結束 官方：5.5萬艘漁船出海

就要賺價差降息送分題？美債正二00680L、00688L成交量增…需注意溢價問題！

00687B不怕買貴…債券ETF溢價太高別碰！下月中除息、抗震股市的安全氣囊

他想「賣高股息買債券ETF」挨酸！網曝關鍵：現在入場都韭菜

相關新聞

陸企中微半導體再進黑名單 狀告美國防部

大陸半導體蝕刻設備龍頭中微半導體先前被列入美國國防部的「中國軍事企業清單」（ＣＭＣ清單）中，中微公司昨宣布，已就此向美國...

彈藥生產用的「銻」 大陸9月15日起管制出口

中國大陸正透過管制銻的出口，加強控制全球關鍵礦產的供應。這種廣泛用於彈藥和其他軍事用途的金屬，9月中起將正式列入出口管制...

中微告美國防部 拚擺脫黑名單

大陸半導體蝕刻設備龍頭中微半導體先前被列入美國國防部的「中國軍事企業清單」（CMC清單）中，而中微公司昨（16）日宣布，...

華為平板在陸市占稱冠

國際數據公司（IDC）昨（16）日發布「2024 年第2季度中國平板電腦市場季度跟蹤報告」顯示，大陸平板電腦市場第2季出...

大陸6月增持美債

美國財政部公布6月國際資本流動報告（TIC）顯示，大陸持有的美國國債增加了119億美元，持有規模增至7,802億美元，這...

兩岸人物／哈佛天才少女 打造獨角獸

大陸AI影片生成新創公司Pika Labs在6月宣布再獲8,000萬美元融資，除了讓被由美國人工智慧研究機構OpenAI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。