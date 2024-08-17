中微告美國防部 拚擺脫黑名單

大陸半導體蝕刻設備龍頭中微半導體先前被列入美國國防部的「中國軍事企業清單」（CMC清單）中，而中微公司昨（16）日宣布，已就此向美國法院正式提交訴狀，與美國國防部對簿公堂。

中微公司強調，美國防部將公司列入清單不符合事實，沒有法律依據，違背了程序正當，給中微公司的聲譽造成嚴重影響，該公司不得不採取法律途徑維權。

中微半導體告美國國防部概況

根據中國國際貿易促進委員會北京市分會官網的統計，今年1月31日美方公布更新版的CMC清單後，共有73家大陸企業被列入清單。美國國防部今年1月擴增投資黑名單中，包括長江存儲、上海禾賽科技、中微等逾十家中國大陸企業入列。

這是中微第二次被列入該清單。2021年1月14日，美國防部曾將中微公司列入涉軍企業的CMC清單，但在其提出申訴並提供充分證據後，同年6月3日成功移除。

大陸車載雷射雷達製造商禾賽科技（Hesai）5月13日已就被列入該清單正式控告美國國防部，而英國金融時報近日報導，美國國防部改變此前立場，已決定將禾賽科技從黑名單中剔除。

2021年5月11日，小米與美國國防部共同向法院提交聯合報告，美國同意將小米從CMC清單名單中正式移除，該案也經過小米控告美國防部的程序。

界面新聞報導，從中微公司獲得文件了解到，美國國防部6月回覆中微公司文件中，解釋這次將其列入CMC清單的原因是，中微公司曾在2019年獲得了由大陸工信部參與頒發的蝕刻機系列產品製造業單項冠軍產品獎。中微公司認為，工信部頒發該獎項只是一項榮譽，並非能夠證明企業涉軍。

從法律上講，清單本身並不直接授權任何制裁或限制措施，但相關企業仍將會受其他方面間接影響。例如，美國投資者將會面臨限制，不能買或賣被列入清單的企業的股票或其他證券，將影響企業股價和市場信心。



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