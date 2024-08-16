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陸官方「兩岸關係研討會」17日青島登場　仇開明出席

聯合報／ 記者陳政錄／青島即時報導
大陸國台辦副主任仇開明17、18日將出席在青島舉行的兩岸關係研討會，圖為他15日在福州的海青節峰會上發表講話。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦副主任仇開明17、18日將出席在青島舉行的兩岸關係研討會，圖為他15日在福州的海青節峰會上發表講話。記者陳政錄／攝影

由大陸國台辦旗下海研中心舉辦的「兩岸關係研討會」，將於17、18日在山東青島舉行，陸方官員由國台辦副主任仇開明出席，並將發表講話，作為大陸官方的年度大型對台學術交流研討會，值近期涉金門一系列事件陸續推動解決之際，陸方相關表態受到關注。

據議程，2024年兩岸關係研討會主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，並將討論「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」兩大議題。兩天會議包含開幕式、主題發言、分組討論、研討總結、參觀考察等。

與會者方面，台方71人，陸方76人，共約147人，其中，所謂「台方」包括統一聯盟黨主席戚嘉林、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、政大國關中心兼任教授湯紹成、資深媒體人郭冠英、台北論壇基金會主任華志豪、新黨副秘書長游智彬等政治人物及學者、相關協會或基金會代表，及在陸的台灣學者、台商。另，港區大陸全國人大代表凌友詩也在名單中。

陸方出席有大陸國台辦副主任仇開明、海協會副會長孫亞夫、青島市委書記曾贊榮、海研中心主任彭慶恩，和大陸全國台灣研究會常務理事周志懷、中國社科院台研所副所長冷波、前國台辦發言人安峰山等官員和涉台研究學者。

海研中心全稱為海峽兩岸關係研究中心，是由中共中央台辦、大陸國務院台辦成立的台灣問題研究機構，每年舉辦年度「兩岸關係研討會」，邀請大陸官員及兩岸學者過百人出席。

去年，兩岸關係研討會主題為「兩岸關係與民族復興」，討論了「兩岸關係前景與道路抉擇」、「深化融合發展與同胞福祉」等議題，陸方由國台辦副主任潘賢掌出席並發表講話。

在此之前，2021年、2022年的兩岸關係研討會分別在廣西南寧、河南鄭州舉行，受新冠疫情影響，以線上結合線下形式召開，陸方由時任大陸國台辦主任劉結一出席或者視訊致詞。在宋濤於2022年底，接任大陸國台辦主任一職後，他還未親自出席過兩岸關係研討會。

主任 台獨 國台辦

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