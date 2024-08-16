陸委會指中共將挺民主當台獨 陸國台辦反批：恐嚇民眾

日前中共國安部聲稱破獲「千餘起」台灣間諜，陸委會對此指這如果不是「誇大業績，吹牛膨風」，就是公開宣示中共國安部門運用模糊與不明確的法律「濫權羈押」，把主張民主自由的台灣人民都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。對此大陸國台辦16日反擊，批評陸委會「惡意歪曲、誤導輿論」，指其故意混淆極少數「台獨」頑固分子和廣大台灣同胞，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，重申「希望在安全健康的交流環境中，讓兩岸同胞安心交流，放心往來」。

陸委會13日晚間回應中共國安部的說法表示，中共有關部門所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。陸委會批評，「中共一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除了凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首」。

就此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日下午以「答記者問」方式指出，「民進黨當局有關言論完全是惡意歪曲、誤導輿論」。朱鳳蓮批評，「他們故意混淆極少數『台獨』頑固分子和廣大台灣同胞，故意混淆間諜違法犯罪行為和兩岸人員正常交流活動，不但意圖欺騙、恐嚇台灣民眾，損害台灣民眾利益，更企圖掩蓋其謀『獨』挑釁分裂國家和破壞兩岸關係的險惡用心」。

朱鳳蓮重申，「『台獨』是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。只有清除破壞兩岸關係的害群之馬，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉」。

她還提到，「我們堅定支持兩岸正常、健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益。希望在安全健康的交流環境中，讓兩岸同胞安心交流，放心往來」。

此外，大陸近日在暑假時期舉辦諸多活動，據中國新聞網報導，大陸國台辦副主任潘賢掌15日在2024海峽兩岸青年創新創業大賽頒獎儀式上致詞指出，「大陸仍然是廣大台灣同胞、特別是台灣青年就業創業的最佳選擇」。

潘賢掌表示，大陸擁有完整的產業體系、完備的基礎設施、豐富的金融資本、強有力的產業鏈和供應鏈，以及超大規模的市場優勢，「大家完全可以在這裡探索自己未來的無限可能」。他也強調，面對錯綜複雜的外部環境，大陸經濟延續回升向好的態勢，「這些都表明大陸經濟發展前景光明，機遇前所未有」。