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中國7月經濟數據顯示 內需持續低迷成長動能不足

中央社／ 台北16日電

中國國家統計局昨天公布的7月份數據顯示，內需低迷導致成長動能不足，顯示政策效果有限；而房價持續下跌，房地產業仍令人擔憂。

陸媒財新網指出，7月供需增速大都放緩。在生產端，7月工業增加值年增5.1%，低於前值0.2個百分點。在需求端，社會消費品零售總額年增率從6月的低點2%微升至2.7%，但仍然偏低；固定資產投資累計增速放緩0.3個百分點至3.6%；出口增速也下降至7.0%，都低於市場預期。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華15日在新聞發布會上表示，國內有效需求不足，新舊動能轉換陣痛顯現，還有高溫、暴雨、洪澇等短期因素也對經濟運行產生了一定的擾動。

報導引述的專家表示，工業增加值年增速已經連續3個月放緩，應與內需偏弱有關。製造業採購經理指數（PMI）也已連續3個月下降，生產指數回落至50.1，均反映工業「供強需弱」問題仍在延續。

報導指出，儘管有「以舊換新」政策推動，在社會消費品零售中占比在10%左右的汽車消費年增率仍持續為負。據中金測算，汽車消費拖累7月社零總額增速0.9個百分點。

美媒華爾街日報針對昨天公布的最新經濟數據指出，中國官方高層公布了一系列措施以防止經濟形勢惡化，但中國經濟仍難以重拾動能。

報導說，持續困擾中國經濟的房地產行業仍然令人擔憂。新建商品住宅銷售額繼續下跌，1至7月份年減25.9%，降幅較1至6月份略微縮小。摩根大通首席中國經濟學家朱海斌表示，預計房地產投資下滑要到2026年才會觸底。

報導指出，房地產危機打消了許多人消費的念頭。企業也放緩了借貸步伐，因為它們對中國短期內經濟增長日益悲觀。

中國科技巨頭騰訊14日發布的季度財報中就表示，該公司利潤受到消費支出緩慢成長以及消費貸款服務收入下降的衝擊。騰訊總裁劉熾平表示，用戶平均交易額下降了，消費者越來越注重預算。

中國7月向實體經濟發放的銀行貸款（即不包括向金融機構發放的貸款）出現了19年來的首次月減，引發人們對出現日本式衰退的擔憂，在這種情況下，家庭和企業在償還債務之際會抑制支出。

實體經濟 房地產 指數

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