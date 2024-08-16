大陸「伏季休漁」今結束 官方：5.5萬艘漁船出海

大陸在東海與南海的「伏季休漁」16日中午正式結束，官方統計一共有約5.5萬艘漁船出海作業，官方將「全力防範化解商漁船碰撞風險」。

據「中國海事」微信公眾號，大陸交通運輸部海事局消息指出8月16日12時起，北緯26度30分以南至北緯12度以北的東海和南海海域結束3個半月的伏季休漁期，約5.5萬艘漁業船舶出海作業。

大陸交通運輸部海事局持續開展「商漁共治 護漁行動」，「全力防範化解商漁船碰撞風險」。

消息指，按照大陸伏季休漁和專項捕撈許可要求，8月1日起，大量漁業船舶集中出海作業。一個半月內，大陸沿海將累計增加作業漁船約12.6萬餘艘，沿海通航密度驟增，商漁船碰撞事故風險隨之加劇。

為有效維護海上交通安全形勢穩定，堅決防範遏制重大商漁船碰撞事故發生，根據沿海「開漁」時間安排，大陸海事局已組織兩批次「商漁共治 護漁行動」。

今年大陸伏季休漁期間爆發「大進滿88號」爭議，該船被大陸登檢扣留，近日才有4位船員返回台灣，但洪姓船長仍在大陸，大陸國台辦13日則表示，「對於1名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中」。

就大進滿88號洪姓船長的後續，陸委會副主委梁文傑15日指出，該案違反（陸方）休漁期以及漁網的網目過細，依大陸的刑法是可以用刑事，也可以用拘役或罰金（處理），「目前還沒有確定是否只能夠罰金來處理，所以他還沒有辦法回來，相關的狀況我們都會掌握」。