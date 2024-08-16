中國減少進口石油 分析指經濟衰退商品需求弱
據報導，由於經濟衰退及對清潔能源需求增加等原因，中國最近幾個月來減少了從全球進口石油，尤其以俄羅斯石油的減幅最大。
根據香港南華早報今天的報導，在5月與6月，中國從俄羅斯進口的原油較去年同期減少了14.1%；俄羅斯是中國最大原油供應國。
同期間，中國從全球進口的總原油量下跌9.7%，除了減幅較大的俄羅斯外，中國從沙烏地阿拉伯進口的原油也減少了6.5%，後者是中國第2大原油供應國。
報導引述英國經濟學人資訊社（EconomistIntelligence Unit，EIU）的商品分析師薛伍德（Matthew Sherwood）說，中國減少進口原油，是由於建築及製造業活動疲弱。
他說，這種情況導致中國對其他商品的需求同樣疲弱。
但據報導，今年5月，中國從馬來西亞進口的石油量大幅月增45.1%。薛伍德認為，中國從馬來西亞進口的石油遠超過馬國的生產能力，因此，部分石油可能是俄羅斯的存貨並經馬國轉往中國。
但目前難以確認這種猜測是否正確。
薛伍德表示，除了經濟不佳外，中國對清潔能源的需求大增，也是導致石油進口下跌的原因之一。
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