快訊

黃珊珊、李文宗、端木正開除黨籍？民眾黨中評會下周再定論

巴西62死空難黑盒子錄音曝！副機師問「發生什麼事」 1分鐘後墜毀

認錯人？八八會館負責人郭哲敏羈押北所遭砸頭攻擊

中國減少進口石油 分析指經濟衰退商品需求弱

中央社／ 香港16日電

據報導，由於經濟衰退及對清潔能源需求增加等原因，中國最近幾個月來減少了從全球進口石油，尤其以俄羅斯石油的減幅最大。

根據香港南華早報今天的報導，在5月與6月，中國從俄羅斯進口的原油較去年同期減少了14.1%；俄羅斯是中國最大原油供應國。

同期間，中國從全球進口的總原油量下跌9.7%，除了減幅較大的俄羅斯外，中國從沙烏地阿拉伯進口的原油也減少了6.5%，後者是中國第2大原油供應國。

報導引述英國經濟學人資訊社（EconomistIntelligence Unit，EIU）的商品分析師薛伍德（Matthew Sherwood）說，中國減少進口原油，是由於建築及製造業活動疲弱。

他說，這種情況導致中國對其他商品的需求同樣疲弱。

但據報導，今年5月，中國從馬來西亞進口的石油量大幅月增45.1%。薛伍德認為，中國從馬來西亞進口的石油遠超過馬國的生產能力，因此，部分石油可能是俄羅斯的存貨並經馬國轉往中國。

但目前難以確認這種猜測是否正確。

薛伍德表示，除了經濟不佳外，中國對清潔能源的需求大增，也是導致石油進口下跌的原因之一。

俄羅斯 經濟衰退 馬來西亞

延伸閱讀

烏軍持續深入！控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

影／首次出動英援戰車...烏克蘭入侵俄羅斯一周 網上流傳疑遭擊毀影像

戰火未平...烏克蘭稱跨境攻勢續挺進 俄羅斯決定再撤居民

烏克蘭逆襲俄羅斯 政治目的大於軍事

相關新聞

彈藥生產用的「銻」 大陸9月15日起管制出口

中國大陸正透過管制銻的出口，加強控制全球關鍵礦產的供應。這種廣泛用於彈藥和其他軍事用途的金屬，9月中起將正式列入出口管制...

進軍巴鐵市場 比亞迪計劃在巴基斯坦喀拉蚩與當地廠商合作建廠

IT之家報導，彭博社15日引述知情人士消息稱，比亞迪計劃在巴基斯坦喀拉蚩與一家當地廠商合作建廠，以在巴基斯坦日益增長的電...

五星旗之亂 長榮桂冠酒店遭陸抵制

巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅指控在奧運期間剪下懸掛於酒店大廳之萬國旗中的中共五星旗，且拒絕補掛，引發大陸抵制，爭議愈演愈烈...

陸建商促銷 送飛機禮包、黃金

大陸房地產商近年為了增加房源銷售，推出各種銷售手段。大陸招商局集團旗下城市綜合開發運營集團的旗艦企業「招商蛇口」日前發布...

中國新能源產業鏈 全球最大最完整

大陸國家發改委15日發布「加快經濟社會發展全面綠色轉型重要成果」，報告顯示，中國建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，光伏...

粵新能源併網容量 累計破5500萬千瓦

8月15日是中國第二個「全國生態日」。南方電網廣東電網公司當日公布數據顯示，今年1月至7月，廣東新能源新增併網容量超過9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。