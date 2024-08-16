粵新能源併網容量 累計破5500萬千瓦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

8月15日是中國第二個「全國生態日」。南方電網廣東電網公司當日公布數據顯示，今年1月至7月，廣東新能源新增併網容量超過927萬千瓦，累計併網容量突破5500萬千瓦，同比增46%，占電源總裝機容量超26%。

中新社報導，本月初，廣東省汕頭市風電臨海試驗基地完成全球首台18兆瓦-20兆瓦風儲荷網一體型海上風電機組吊裝。目前，廣東惠州地區建成彩石灘海上風電場一、二期項目，總裝機容量達到100萬千瓦。截至今年7月底，廣東海上風電裝機規模已突破千萬千瓦大關，年發電量約300億千瓦時，可供1000萬戶家庭使用一年，基本滿足一座大型城市一年用電需求。與同等容量燃煤電廠相比，可等效節約標煤約870萬噸，減少二氧化碳排放量約2314萬噸，相當於種植6.5萬公頃森林。

除風電外，廣東分佈式光伏發電增長趨勢愈發明顯。根據規畫，2021年至2025年期間，廣東新能源新增裝機容量3977萬千瓦，其中，光伏發電占比超66%。 據悉，今年1月至7月，廣東省綠電總成交電量55.3億千瓦時。自2021年6月啟動綠電交易以來，廣東累計成交電量達112.6億千瓦時。

廣東 碳排放

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