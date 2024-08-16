中國新能源產業鏈 全球最大最完整

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快，圖為山東煙台港蓬萊港公司碼頭堆放的風電設備。（新華社）
中國可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快，圖為山東煙台港蓬萊港公司碼頭堆放的風電設備。（新華社）

大陸國家發改委15日發布「加快經濟社會發展全面綠色轉型重要成果」，報告顯示，中國建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，光伏組件產量連續16年居世界首位，為全球提供了70%的光伏組件和60%的風電裝備。

中新社報導，當日，2024年全國生態日主場活動在福建省三明市舉行。國家發改委副主任趙辰昕會上介紹稱，中國重點領域節能降碳全面推進，「十四五」前三年，扣除原料用能和非化石能源消費量，全國能耗強度累計降低約7.3%。鋼鐵、電解鋁、水泥、煉油、乙烯、合成氨行業的能效標竿產能占比平均提高約6個百分點。

此外，能源綠色低碳轉型步伐加快。趙辰昕提到，中國可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快。截至2024年6月底，全國可再生能源發電裝機達到16.53億千瓦，約占全國發電總裝機的53.8%，風電光伏發電合計裝機達到11.8億千瓦，已超過煤電裝機。 　　

產業結構優化升級成效顯著。目前中國已累計退出鋼鐵落後產能1.5億噸以上，完成鋼鐵全流程超低排放改造1.34億噸，壓減粗鋼產量超4000萬噸，培育近5100家綠色工廠。2024年上半年，中國新能源汽車市場滲透率達35.2%，在主要經濟體中位居第一。 　　

大規模設備更新和消費品以舊換新取得良好開局。全國汽車報廢更新補貼申請突破45萬份。上半年，全國新增3160個智能化社區廢舊物資回收設施，汽車報廢回收量同比增長27.6%。今明兩年擬制修訂的294項國家標準已經全部立項，其中設備能效、電動汽車等重點領域55項標準已經發布。

再生能源 綠色

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