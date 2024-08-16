聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸逾50家中小銀行解散

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

今年以來，大陸已經有超過50家中小型銀行解散或被吸收合併，其中絕大多數為農村中小銀行，此事不僅反映出大陸的中小型銀行在經營壓力下的無奈選擇，也有區域金融改革的要求等，預示著銀行業新一輪整合的開始。

中國人民銀行（大陸央行）主管的《金融時報》報導，據金融監管總局初步統計，今年以來至少有50家中小銀行解散或被合併，除了庫爾勒銀行一家為「城市商業銀行」（城商行）之外，其餘均為農村中小銀行。

大陸的村鎮銀行是中小型銀行重要組成部分，今年以來，解散和改制的狀況頻繁出現，例如今年4月，廣東南粵銀行獲批收購「中山古鎮南粵村鎮銀行」，並且設立廣東南粵銀行中山分行。

實際上，今年6月則是有東莞農村商業銀行獲批吸收合併「惠州仲愷東盈村鎮銀行」和「東莞大朗東盈村鎮銀行」，以及遼寧農村商業銀行獲批吸收合併「遼寧新民農村商業銀行」等36家農村中小銀行機構，並且承接前述36家農村中小銀行機構清產核資後的有效資產、全部負債。

另外，東莞銀行7月獲批收購「東莞長安村鎮銀行」並設立分支機構。

開源證券銀行業首席分析師劉呈祥表示，中小銀行面臨盈利不足、資產品質弱、資本補充受限等困境，所以金融管理部門對其合併重組持鼓勵態度。

中國人民銀行 廣東 資產

延伸閱讀

疫情後首次！大陸突應急演練「不明原因肺炎」 民眾驚：他們想幹什麼？

紀念馬來亞二戰蒙難人民公祭 大馬華社盼銘記歷史

卓榮泰稱打開友善的門 藍委：先降低大陸橙色旅遊警示

支持兩岸和平統一效忠中共判7年6月 前上校聲請釋憲結果出爐

相關新聞

沒掛五星旗掀議…長榮桂冠酒店訂房遭陸平台火速下架 晚間聲明回應

兩岸在奧運期間衍生的爭議持續延燒，日前一個抖音的大陸網紅團隊到巴黎拍攝影片期間，入住長榮桂冠酒店，發現其獨獨拒掛五星旗，...

中國新能源產業鏈 全球最大最完整

大陸國家發改委15日發布「加快經濟社會發展全面綠色轉型重要成果」，報告顯示，中國建成全球最大、最完整的新能源產業鏈，光伏...

大陸70城7月份樓價按年跌4.9% 逾9年最大跌幅

路透據大陸國家統計局公佈數據測算，7月70個大中城市樓價按年跌4.9%，跌幅較上月擴大0.4個百分點，續創2015年6月...

大陸今年逾50家中小型銀行解散、合併 背後原因曝光

今年以來，大陸已經有超過50家中小型銀行解散或被吸收合併，其中絕大多數為農村中小銀行，此事不僅反映出大陸的中小型銀行在經...

五星旗之亂 長榮桂冠酒店遭陸抵制

巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅指控在奧運期間剪下懸掛於酒店大廳之萬國旗中的中共五星旗，且拒絕補掛，引發大陸抵制，爭議愈演愈烈...

陸建商促銷 送飛機禮包、黃金

大陸房地產商近年為了增加房源銷售，推出各種銷售手段。大陸招商局集團旗下城市綜合開發運營集團的旗艦企業「招商蛇口」日前發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。