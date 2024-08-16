大陸逾50家中小銀行解散

今年以來，大陸已經有超過50家中小型銀行解散或被吸收合併，其中絕大多數為農村中小銀行，此事不僅反映出大陸的中小型銀行在經營壓力下的無奈選擇，也有區域金融改革的要求等，預示著銀行業新一輪整合的開始。

中國人民銀行（大陸央行）主管的《金融時報》報導，據金融監管總局初步統計，今年以來至少有50家中小銀行解散或被合併，除了庫爾勒銀行一家為「城市商業銀行」（城商行）之外，其餘均為農村中小銀行。

大陸的村鎮銀行是中小型銀行重要組成部分，今年以來，解散和改制的狀況頻繁出現，例如今年4月，廣東南粵銀行獲批收購「中山古鎮南粵村鎮銀行」，並且設立廣東南粵銀行中山分行。

實際上，今年6月則是有東莞農村商業銀行獲批吸收合併「惠州仲愷東盈村鎮銀行」和「東莞大朗東盈村鎮銀行」，以及遼寧農村商業銀行獲批吸收合併「遼寧新民農村商業銀行」等36家農村中小銀行機構，並且承接前述36家農村中小銀行機構清產核資後的有效資產、全部負債。

另外，東莞銀行7月獲批收購「東莞長安村鎮銀行」並設立分支機構。

開源證券銀行業首席分析師劉呈祥表示，中小銀行面臨盈利不足、資產品質弱、資本補充受限等困境，所以金融管理部門對其合併重組持鼓勵態度。