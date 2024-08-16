聯想上季犀利 賺進104億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
聯想集團董事長楊元慶透過內部信表示，AI PC僅僅只是一個開始。 （新華社）
聯想集團董事長楊元慶透過內部信表示，AI PC僅僅只是一個開始。 （新華社）

聯想集團昨（15）日公布2024/2025財務年度第1季（自然年2024年4至6月）財報，單季營收人民幣1,119億元（新台幣5,058億元），年增20%；淨利近人民幣23億元（約新台幣104億元），年增65%；其中個人電腦（PC）以外業務占比近47%，再創歷史新高。

受益於新一輪商用換機周期，加上AI PC的話題效應，全球PC市場復甦的動能仍在繼續強化。上季聯想集團核心主業個人電腦（PC）業務全球市占近23%，營業利潤率8.8%，高階產品占比達31.6%。按照研調機構Canalys的最新統計，聯想AI PC出貨量與前季相比增長高達228%。

聯想集團董事長楊元慶透過內部信表示，AI PC僅僅只是一個開始，聯想的終極目標是為個人打造能夠置身於不同形態終端設備的個人智慧體，為企業打造由混合式基礎設施支持的企業智慧體，在以高效方式說明客戶和各行各業提高生產力的同時，保護數據的隱私和安全。

楊元慶還提到，混合式人工智慧時代的大幕已經開啟，傳統的生態系統將發生演變，行業格局正面臨重塑。「對聯想來說，這是難得的機遇，我們具備全線式人工智慧的產品組合，提供跨設備、跨平台的使用者體驗，而且擁有面向億萬客戶的直接門戶，有優勢、有條件發揮更具主導性的作用。」

聯想集團目前有三大業務集團，包括智慧設備和物聯網的智慧設備業務集團（IDG）、專注智慧基礎設施的基礎設施方案業務集團（ISG）以及專注行業智慧與服務的方案服務業務集團（SSG）。

其中，IDG智慧設備業務集團上季貢獻營收人民幣827億元，年增11.3%，營業利潤率7.3%，高階產品占比達31.6%。個人電腦之外的智慧設備業務也實現高增長，平板電腦營收年增超30%，智慧手機業務營收年增28%，並在亞太、歐洲-中東-非洲表現尤為亮眼，營收年增幅分別高達245%和59%。

在雲基礎設施業務強力增長的推動下，ISG基礎設施業務集團收入人民幣229億元，年增65%，創下歷史新高。存儲、軟體和服務業務收入年增近60%。在能耗方面獨具優勢的海神液冷伺服器營收年增超過50%。

SSG方案服務業務集團作為集團增長引擎的地位進一步鞏固。上季營收人民幣136.5億元，年增10%，營業利潤率21%，自創立以來已經連續13個季度保持雙位數和超過20%的營業利潤率高速增長。

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