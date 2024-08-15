長榮桂冠風波延燒！上海、檳城、曼谷酒店全遭陸平台開鍘

巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅指控在奧運期間剪下懸掛於酒店大廳之萬國旗中的中共五星旗，且拒絕補掛，引發大陸抵制風波，還被指控飯店官網訂房區分「中國」和「台灣」，爭議越演越烈。目前，不僅上海長榮桂冠酒店相關資訊及預訂功能已從大陸多個旅遊、消費、地圖平台下架，集團旗下位於台灣以外的馬來西亞檳城、泰國曼谷的酒店預訂功能也遭開鍘。

在大陸旅遊平台「攜程旅行」上輸入「上海長榮桂冠酒店」，酒店資訊被「拉灰」處理並顯示「暫無可預訂房型」，不僅如此，甚至連馬來西亞檳城、泰國曼谷的長榮桂冠酒店都受到波及，搜尋結果也都顯示「暫無可預訂房型」。在「去哪兒旅行」平台上則搜尋不到酒店資訊。

而同為大陸攜程集團旗下的旅遊網站「Trip.com」截至十五日晚間七時仍可搜尋得到上海長榮桂冠酒店，並且能夠訂房。

在「高德地圖」搜尋位於上海浦東新區的「長榮桂冠酒店」，畫面持續轉圈，未能跑出酒店資訊頁面，若定位酒店地下停車點入口，則顯示「已關閉」，並配有紅字字樣顯示「該地點已關閉，請謹慎前往」。在「百度地圖」上，酒店地標直接被移除。

在消費類APP「大眾點評」上，長榮桂冠酒店．宴會廳顯示「商戶已停業」；「美團」顯示「搜索結果較少，為您推薦更多內容」。

對此，記者致電上海長榮桂冠酒店，飯店工作人員表示，目前若要訂房，建議透酒店官網或是Booking.com、Agoda等外網平台進行預訂。而宴會廳目前仍是正常營業狀態。對於酒店資訊何時能在網上恢復正常？飯店人員說，「會需要一定時間的」。至於事件爆發後是否有取消訂房等抵制行為出現？飯店人員表示，預訂取消狀況和平時一樣，沒有不同。

這起事件在大陸社群引發巨量討論，「＃長榮桂冠酒店回應＃」15日午間一度衝上微博熱搜第二名，截至晚間7點半已累積逾5610萬閱讀量、近萬則討論量。

由於長榮桂冠酒店官網上「選擇酒店」一欄「亞洲」區域下，包含台灣；馬來西亞；泰國；中國，將台灣與中國分別單獨列出，也遭大陸網友貼上「台獨」標籤。還有網友一一點名長榮航空、長榮海運等，稱「長榮集團名下企業都要抵制，除非能站出來說明一個中國立場」。

這次爭議事件起源於大陸網紅「張教官」指控巴黎長榮桂冠酒店懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，並找來大陸籍廚師稱，原本有懸掛，但遭到台籍蘇姓總經理指示剪掉。「張教官」一行人後來要求補掛，但遭拒絕。飯店一名女主管表示，「我們酒店有權決定我們要如何布置我們的酒店，中國國旗沒有，那我們就是很抱歉。」

女主管並表示，「這個酒店是長榮的，長榮身為他是一個僱主，我們是這個旅館的所有人，我們可以怎麼樣決定我們要怎樣掛，可以掛國旗、可以不掛國旗。」對於大陸網紅質疑飯店大批房客都是中國人，女主管反駁表示僅有4%至5%。

對於這起事件，上海長榮桂冠酒店在官網發布聲明表示，酒店對於此次事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生。

聲明還特別提到，「本酒店不希望此事影響兩岸人民的情感，長榮集團總裁張榮發先生在世時也致力推動兩岸經貿合作，並不遺餘力整合集團企業資源回饋社會，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進。」