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阿里上季淨利年減27% 美股盤前一度跌近4%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里上季淨利年減27%，美股盤前一度跌近4%。新華社
阿里上季淨利年減27%，美股盤前一度跌近4%。新華社

大陸電商巨頭阿里巴巴15日公布最新的上季度成績單。其中營收人民幣2,432.26億元（新台幣1兆701億元），年增4%，略遜預期；純利人民幣242.69億元（新台幣1,067億元），年減27%。反映出公司積極的促銷活動和新的購物功能，未能在陷於掙扎的大陸消費環境中發揮作用。阿里巴巴美股盤前一度跌近4%，報76.3美元。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，上季業績顯示公司的策略奏效。阿里專注於透過好貨好價好服務以提升用戶體驗，帶動淘天集團穩定市占，業務重回增長軌道。

吳泳銘指出，雲計算業務收入實現積極增長勢頭，得益於公共雲和人工智慧相關產品的採用量提升，公司將持續投入以保持市場領先地位。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏指出，上季持續投入以推動核心業務增長，其他業務透過提升營運效率實現減虧。公司保持良好的利潤率，並實現穩定的經調整純利（ EBITA）。

徐宏還提到，公司累計以58億美元購買6.13億股庫藏股，力度超越過去數季，為股東創造豐厚的回報，當中包括在發行可轉換票據（CB）時購買庫藏股。「這一交易突顯公司對業務前景充滿信心。」

上季淘天集團加大投入具價格競爭力的商品、客戶服務、會員體系權益和技術等戰略舉措，帶來更高的消費者留存率和購買頻次，期內線上商品交易總額（GMV）實現穩定增長，訂單量與上年相比雙位數增長。

淘天集團上季收入人民幣1,133.73億元，年減1%，經調整EBITA為人民幣488.1億元，年減1%。分部收入下降主要是零售商業下的直營部分收入降9%，至人民幣273.06億元，而客戶管理（CRM）收入則升1%，至人民幣801.15億元。

阿里稱，透過在例如推薦和匹配演算法等技術上的投入，提升用戶轉化率，今年4月新推出AI驅動的全平台市場營銷工具「全站推廣」，具備自動出價、優化目標人群定位和效果看板可視化功能，看到使用此產品的商家數穩步提升。

上季雲智能集團收入人民幣265.4億元，年增6%，經調整EBITA勁升155%，至人民幣23.3億元。阿里透露，不計來自阿里巴巴併表業務的整體收入同樣年增超過 6%，由公共雲業務的雙位數增長和 AI 相關產品的採用量提升所帶動。

阿里稱，雲智能集團的AI 相關產品收入持續保持三位數年增長，將繼續投入客戶和技術，尤其AI基建方面，以提升 AI 領域的雲採用量，並維持市場地位。

阿里國際數字商業集團（AIDC）上季收入人民幣292.93億元，年增32%。強勁表現是由跨境業務增長所帶動，尤其是速賣通 Choice業務，單位經濟效益與上季相比顯著改善。

阿里又稱，上季速賣通及Trendyol平台加大對歐洲和波灣地區等特定市場的投入，以提升消費者心智，此外，AIDC繼續專注於提高營運及投資效率。

菜鳥收入年增16%，至人民幣268.1億元，主要由跨境物流履約解決方案收入增長所帶動。

本地生活集團收入年增12%，至人民幣162.2億元，由高德和餓了麼訂單增長，以及市場營銷服務收入增長所帶動。此外受惠於營運效率改善和業務規模提升，本地生活集團虧損大幅收窄。

客戶 美股 阿里巴巴集團 電商

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