香港搶得人才！到港人才最多從事這行業 逾二成待業、八成六不買樓

香港近年透過多個人才計畫「搶人」，兩間機構就攜子女到香港的人才家庭狀況展開問卷調查，結果顯示到香港人才最多從事金融業，仍有逾二成人沒有工作，逾八成家庭到香港後不欲買樓而是租樓住。

據香港立法會七月中旬一份討論文件，對已推行的人才入境計畫檢討的數據，截至今年六月底，各項輸入人才計畫共收到逾三十二萬宗申請，其中近二十萬宗獲批。同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過十三萬人，超過了計劃三年引入十萬零五千人的目標。陸續入境者亦有攜同家眷到香港落戶，累計有約十二萬名受養人抵港。

香港高才通人才服務協會、香港教聯會兩間機構，七月間就攜子女到香港的人才家庭狀況舉行問卷調查，共收到近六百份回覆，其中約七成二受訪者稱透過「高才通計畫」到香港。

調查發現，已到港人才以從事金融業的最多，占約22%；其次為創新科技、金融科技等，占約18%；另亦有約7.2%人士表示計劃創業；有22%受訪者表示暫時沒有工作。

調查結果顯示，家庭收入在五萬至十萬港元區間的家庭佔比最高，有約36%；超過九成受訪者表示住房為家庭每月最大的支出項目，受訪者約86%說到香港後選擇租屋，不足一成人選擇置業；調查中還發現，約62%受訪者的十八歲以下子女在香港就學，大部分入讀香港政府資助的中小學，受訪者中近七成表示子女教育為家庭每月第二大的支出項目。

受訪者還特別感嘆，香港求醫貴，香港公立醫院看病輪候時間長。出席記者會的受訪者任太太說，她在韓國時看醫生只需大約二十元人民幣，但在香港則要五百港元，令其負擔較大，她曾在公立醫院排隊看醫生，但輪候七小時，加上醫生及護士態度欠佳，因為希望港府在基層醫療上作改善。

香港高才通協會會長尚海龍說，大部分高才因為香港教育制度而來，但報讀學校競爭大，冀加強支援高才子女報讀學校。對受訪者中不足一成選擇買樓置業，尚海龍說置業是「人生大事」，專才落戶香港後先租樓很合理，相信置業比例會隨時間增加。促請香港政府與大陸商討放寬資金到香港限制。對調查發現約兩成受訪者目前待業，尚海龍相信是由於部分受訪者剛取得簽證，或者來港不久，仍在尋找合適工作，情況不算特別。