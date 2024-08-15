快訊

成交了！台積電公告以171.4億元買下群創南科四廠

「忍你一整天！」孫安佐被拳王狠嗆、打巴掌 孫鵬發聲了

宜蘭5.7地震全台有感！氣象署揭主因 未來1周防規模4.5以上餘震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港搶得人才！到港人才最多從事這行業 逾二成待業、八成六不買樓

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港一項統計指，到港人才最多從事金融業。圖為維多利亞港尖沙咀。（中通社）
香港一項統計指，到港人才最多從事金融業。圖為維多利亞港尖沙咀。（中通社）

香港近年透過多個人才計畫「搶人」，兩間機構就攜子女到香港的人才家庭狀況展開問卷調查，結果顯示到香港人才最多從事金融業，仍有逾二成人沒有工作，逾八成家庭到香港後不欲買樓而是租樓住。

據香港立法會七月中旬一份討論文件，對已推行的人才入境計畫檢討的數據，截至今年六月底，各項輸入人才計畫共收到逾三十二萬宗申請，其中近二十萬宗獲批。同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過十三萬人，超過了計劃三年引入十萬零五千人的目標。陸續入境者亦有攜同家眷到香港落戶，累計有約十二萬名受養人抵港。

香港高才通人才服務協會、香港教聯會兩間機構，七月間就攜子女到香港的人才家庭狀況舉行問卷調查，共收到近六百份回覆，其中約七成二受訪者稱透過「高才通計畫」到香港。

調查發現，已到港人才以從事金融業的最多，占約22%；其次為創新科技、金融科技等，占約18%；另亦有約7.2%人士表示計劃創業；有22%受訪者表示暫時沒有工作。

調查結果顯示，家庭收入在五萬至十萬港元區間的家庭佔比最高，有約36%；超過九成受訪者表示住房為家庭每月最大的支出項目，受訪者約86%說到香港後選擇租屋，不足一成人選擇置業；調查中還發現，約62%受訪者的十八歲以下子女在香港就學，大部分入讀香港政府資助的中小學，受訪者中近七成表示子女教育為家庭每月第二大的支出項目。

受訪者還特別感嘆，香港求醫貴，香港公立醫院看病輪候時間長。出席記者會的受訪者任太太說，她在韓國時看醫生只需大約二十元人民幣，但在香港則要五百港元，令其負擔較大，她曾在公立醫院排隊看醫生，但輪候七小時，加上醫生及護士態度欠佳，因為希望港府在基層醫療上作改善。

香港高才通協會會長尚海龍說，大部分高才因為香港教育制度而來，但報讀學校競爭大，冀加強支援高才子女報讀學校。對受訪者中不足一成選擇買樓置業，尚海龍說置業是「人生大事」，專才落戶香港後先租樓很合理，相信置業比例會隨時間增加。促請香港政府與大陸商討放寬資金到香港限制。對調查發現約兩成受訪者目前待業，尚海龍相信是由於部分受訪者剛取得簽證，或者來港不久，仍在尋找合適工作，情況不算特別。

子女 香港

延伸閱讀

倒數9天開唱…八三夭突道歉「失約了」！取消內幕曝

港人北上就醫比港私醫便宜30%-50% 看病多樣、人數激增

香港美食博覽打1元宣傳戰 加大優惠想吸內地客

香港畢業生薪酬增 浸大勁升9% 學醫從教「有錢途」

相關新聞

陸客赴金門觀光有望？陳玉珍預告下周率團前往北京 爭取相關事宜

繼日前馬祖迎來疫情後首個陸客團，國民黨籍金門縣立委陳玉珍15日表示，她預計下周陪同金門議會和觀光業者，赴北京跟「大陸相關...

長榮酒店「不掛五星旗」遭陸平台下架 陸委會：民族主義賺流量、干涉商業

巴黎奧運閉幕之際，掀起一件與兩岸關係密切關聯的爭議，巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅指控剪掉懸掛於酒店大廳之各國國旗當中的五星...

香港搶得人才！到港人才最多從事這行業 逾二成待業、八成六不買樓

香港近年透過多個人才計畫「搶人」，兩間機構就攜子女到香港的人才家庭狀況展開問卷調查，結果顯示到香港人才最多從事金融業，仍...

賣房噱頭無奇不有！「購房送私人飛機」大陸房地產市場也捲

為刺激房地產市場，中國開發商花招百出。近期一家開發商祭出「購房送私人飛機」的活動，但是專家分析，這更多是營銷手法，實質上...

滴滴出行一個月三起交通事故2死5傷 昆明發布警示文件

今年7月透過「滴滴出行」接單的車輛，在昆明發生多起道路交通亡人事故，昆明市運輸和港航事業發展中心近日發出一份警示通報文件...

小米SU7、極氪007對撞如何？陸網紅實測結果 小米汽車回應：無安全隱患

小米SU7與極氪007直接對撞，結果會如何？8月13日大陸一名網紅發布《當小米SU7撞上一輛極氪007》的影片，目前光在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。