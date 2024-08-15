長榮酒店「不掛五星旗」遭陸平台下架 陸委會：民族主義賺流量、干涉商業

巴黎奧運閉幕之際，掀起一件與兩岸關係密切關聯的爭議，巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅指控剪掉懸掛於酒店大廳之各國國旗當中的五星旗，引起大陸網友群起抵制、多間平台已下架酒店，對此陸委會表示，「現在在大陸，民族主義是一門賺流量的好生意了」，更強調「用民族主義來干涉商業、用民族主義來賺流量，這樣的行為並不會讓中國偉大」。

日前一個抖音的大陸網紅團隊「張教官的有趣人生」到巴黎拍攝影片期間，入住長榮桂冠酒店，發現奧運各國旗幟都在，唯獨缺少中共五星旗，與櫃台理論後憤而直接「不住了」，同時也找來酒店內大陸背景的廚師指控五星旗原本是有的，但被酒店高層「蘇總」下令剪掉，但酒店住客60%以上都是陸客，相關影片13日上架後，引來一眾大陸網友宣告要抵制。

該網紅14日晚間發布到該酒店理論的影片，酒店管理階層表示，該萬國旗是在亞馬遜上買的，「買進來就是沒有中國國旗」，管理階層重申「酒店有權決定要如何布置酒店」，也強調陸客入住占比為4%-5%，同時表示萬國旗要下架了，但再度拒絕於下架前掛上中共的五星旗。

此一事件不斷延燒，15日上午已經成為百度、微博等大陸社交平台的熱搜事件之一，包含攜程、美團平台等已在網站下架長榮桂冠酒店。長榮桂冠酒店今天在官網發布道歉聲明，坦言「該飯店對於此事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生」。

聲明更強調，「長榮集團總裁張榮發先生在世時也致力於推動兩岸經貿合作，並不遺餘力整合集團企業資源回饋社會，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進，本酒店不希望此事影響兩岸人民的情感」。

陸委會副主委梁文傑15日下午就巴黎奧運前後長榮桂冠酒店爭議指出，大陸網紅這樣的行為最近幾年層出不窮，現在在大陸，民族主義是一門賺流量的好生意了，類似這樣的行為在世界各地都有，前一陣子還有一位網紅到馬來西亞的一間飯店，說飯店掛了台灣的國旗，「也是要退費，退房」。

梁文傑強調，這些行為國際上都會在看，「也都凸顯現在大陸網紅等等，他們大概都是用自己的角度去看世界」。

他隨後還就大陸多個平台下架長榮桂冠酒店指出，「這樣的行為其實並不會讓中國變得偉大，只會引起國際上的反感」。梁文傑更提到，這個問題未必只是台資的企業才會發生，以前就曾有NBA被大陸網民抗議、被禁止播出，他指出，「用民族主義來干涉商業，然後用民族主義來賺流量，我們覺得這樣的行為並不會讓中國偉大，只會讓國際上越來越反感」。

另外就楊智淵案，梁文傑表示政府一向會和家屬做聯繫，對他現在的狀況也比較瞭解，但是詳細的狀況因為要尊重家屬，所以也就不便奉告。至於中共公安部說楊智淵是「台獨頭目」，梁文傑重申楊智淵的政治立場時綠時藍，常常在變化，什麼顏色都很難說，被捕前在教圍棋，「被說為是台獨頭目拿來做業績，這是蠻離譜的事情」。

對於中共國安部宣稱破獲千餘名台灣的間諜，梁文傑則進一步指出，中共的長久以來的作法，「上面給的一個目標，然後下面就會開始去做業績」，歷史上從反右、文革、大躍進等等都一樣，他再度就舉報台獨信箱表示，這樣的風潮一旦起來，並不是可以止得住的，「香港在他們現在檢舉公安案件，在4年之內就有75萬件，每個月1萬多件到2萬件左右」，類似這樣的行為，對兩岸關係是絕對不好的，只會讓兩岸越走越遠。