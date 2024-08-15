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滴滴出行一個月三起交通事故2死5傷 昆明發布警示文件

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年7月透過網路叫車平台「滴滴出行」接單的車輛，在昆明發生多起道路交通亡人事故。（路透）
今年7月透過網路叫車平台「滴滴出行」接單的車輛，在昆明發生多起道路交通亡人事故。（路透）

今年7月透過「滴滴出行」接單的車輛，在昆明發生多起道路交通亡人事故，昆明市運輸和港航事業發展中心近日發出一份警示通報文件指出，昆明滴滴出行科技有限公司安全生產存在重大漏洞，未嚴格按照行業管理部門要求，完成註冊「滴滴出行」平台非合規車輛和駕駛員的清理，安全生產主體責任落實不到位，安全生產風險隱患較大。

澎湃新聞報導，昆明市運輸和港航事業發展中心網約車發展處工作人員表示，如果發生交通事故，無論涉及哪個網路叫車平台，只要有一起，就要約談一次。不過，對於滴滴出行在昆明市非合規車輛和駕駛員的統計數據及具體行政處罰情況，截至發稿前，澎湃新聞尚未收到前述單位的答復。

通報顯示，昆明市運輸和港航事業發展中心今年7月共接到昆明滴滴出行科技有限公司三起道路交通事故報告。7月19日網路叫車駕駛員陶某與一輛摩托車碰撞，造成摩托車上2人重傷；7月23日網路叫車駕駛員丁某與一輛摩托車碰撞，導致摩托車駕駛員1人死亡，且該涉事車輛未取得網約車運輸證；7月26日網路叫車駕駛員陳某駕駛未取得網約車運輸證的私家車，撞到一台共享電動車，騎行人受傷後搶救無效死亡。

公開資料顯示，昆明滴滴出行科技有限公司成立於2023年，由滴滴出行（北京）諮詢服務有限公司控股，信用中國數據信息顯示，從2023年10月至今，該公司共有104條行政處罰記錄，違法事實基本為涉嫌構成網路叫車平台公司提供服務車輛未取得相關的運輸證。

此外，據昆明日報新媒體「掌上春城」報導，昆明市運輸和港航事業發展中心近日發布《2024年第二季度網絡預約出租汽車行業安全生產檢查情況》，在昆明市主城五區網約車行業安全生產檢查得分排名中，滴滴出行僅排名倒數第四。

該通報要求發展處緊盯事故風險，加大事中事後監管和結果運用，聯合市交通運輸綜合行政執法支隊等相關單位，依法對昆明滴滴出行科技有限公司及相關負責人開展聯合約談、行政處罰等工作；針對「滴滴出行」訂單合規率未達到既定要求的情況，必要時進行媒體曝光。

交通事故 滴滴出行 車禍

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