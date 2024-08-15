賣房噱頭無奇不有！「購房送私人飛機」大陸房地產市場也捲

為刺激房地產市場，中國開發商花招百出。近期一家開發商祭出「購房送私人飛機」的活動，但是專家分析，這更多是營銷手法，實質上是一種變相打折的手段，折射出銷售承壓下，要用新奇方式吸引購房者。

財聯社報導，據招商蛇口南京公司發布的消息，該公司在南京的建案招商局中心日前推出「買房送私人飛機」的活動。活動為購房贈送人民幣20萬（下同，約新台幣90萬元）私人飛機大禮包，即贈送飛行員執照、100小時總飛行時長（每年10小時），與私人飛機5%產權。

對於外界提出的疑問，包含飛行員執照所指為何，以及是哪些類型的飛機的總飛行時長，5%的飛機產權是甚麼？該建案的置業顧問未介紹具體情況，而是回應，「如果不使用私人飛機大禮包，這部分權益可以轉為現金優惠」。

這名置業顧問又說，「恐怕沒有買家選擇飛機權益包，而會選擇20萬元的現金優惠。因為這20萬元的權益，可以直接抵扣房款，如果選擇飛機禮包，那麼所選房源銷售價格還是原先的，買家並沒有獲得實際優惠，這相當於買家自己來買飛行權益，因此幾乎不會有人選飛行禮包。」

據報導，這是活動到8月底結束，該建案有四個房型會參加活動。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，該建案所謂的「買房子送私人飛機禮包」，更多是一種營銷的噱頭。

李宇嘉表示，開發商會這麼操作，是想通過營銷方式吸引一波流量，在市場上獲得足夠的關注。只要獲得流量、受到關注，這一過程中可能會有部分需求轉化為實際的購買力，從而帶動銷售。

易居研究院副院長嚴躍進剖析，這實質上是一種變相打折的營銷手段。

他指出，過去幾年曾有建案推出「西瓜換房」、「買房送豬肉」、「買房免費乘地鐵」等活動，加上最新出現的「買房送私人飛機禮包」，體現出市場銷售承壓背景下，房企通過一些新奇的營銷方式來吸引購房者。

報導指出，該建案是當地一中高端項目。上海一家房地產機構分析師認為，如果直接降價或打折，也許會引發前期屋主的不滿，並且可能會對建案口碑與聲譽產生不利影響。

這名分析師指出，通過看上去較為高尚的營銷方式，使得市場難以用建案降價、打折之名，對促銷形成阻礙，同時又可實現打折優惠之實，可謂「一舉兩得」。