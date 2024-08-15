小米SU7、極氪007對撞如何？陸網紅實測結果 小米汽車回應：無安全隱患

小米SU7與極氪007直接對撞，結果會如何？8月13日大陸一名網紅發布《當小米SU7撞上一輛極氪007》的影片，目前光在Bilibili的點擊數就已突破130萬。

據海峽導報報導，影片畫面顯示，極氪007在對撞後能觸發自動報警客服，車窗可以搖下、車門也能正常開關，這無疑有助於救援。

相比之下，小米SU7碰撞後卻出現車輛斷電、無法開啟車門等狀況。這名網紅指出，小米SU7在碰撞後出現車輛斷電、無法打開車門的情況，並將其歸咎於小米造車經驗不足。

但這項測試部分畫面引起不少爭議。據上海第一財經報導，小米汽車14日晚間回應稱，這項所謂的「測試」設置不嚴謹、記錄不完整、結論不科學。根據小米汽車初步分析結果，相關測試「碰撞後E-CALL（自動緊急呼叫系統）失效」的說法不實。

新浪財經指出，該名網紅「原來是翔翔啊」，真名為高若翔，早前在知名汽車網站「懂車帝」工作，目前已離職，網上粉絲超過200萬，其自我介紹為北京逸速車隊車手、NBX車隊創始人、前某合資品牌工程師。在此次測試中，兩輛車的碰撞時速為60公里，按90%的重疊率進行碰撞。

高若翔指出，由於小米將小電瓶設計在車輛的右前方，極氪則將其設計在後座位置，因此發生碰撞後，小米SU7的電瓶損壞概率相對更大。

IT之家報導，影片部分畫面引發質疑。有網友稱前後畫面展示的小米SU7小電池存在差異。高若翔回應稱，電池在拆下時完好，但在打包裝車時被叉車碰壞。

小米汽車則在14日晚間回應稱，小米SU7在開發過程中已進行過嚴苛的碰撞測試，無安全隱患，且並未出現影片中所述問題。「我們對小米SU7的產品質量有著充分的信心，也在此呼籲：車輛撞擊測試，是一項複雜、嚴謹且異常嚴肅的測試，應當交由專業機構進行。」