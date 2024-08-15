陸客赴金門觀光有望？陳玉珍預告下周率團前往北京 爭取相關事宜

繼日前馬祖迎來疫情後首個陸客團，國民黨籍金門縣立委陳玉珍15日表示，她預計下周陪同金門議會和觀光業者，赴北京跟「大陸相關單位」探討開放陸客赴金門旅遊事宜，希望一切順利。陳玉珍並指出，近期兩岸關係看起來是朝正面的發向去發展，應該繼續積累善意。

陳玉珍15日在福州出席第十二屆海峽青年節峰會，她在會前接受本報採訪時，作出上述表示。

陳玉珍說，隨「2.14」事件的順利解決，胡姓釣客也返回金門，回到家鄉，下一步有關兩岸之間的交流往來，不管是陸客赴金門團體旅遊或自由行都相當重要，所以她預計在下周陪同金門縣議會議長、議員和相關旅遊業者，到北京跟相關單位探討開放陸客赴金門旅遊事宜。

陳玉珍說，4月我們（國民黨立委一行）赴北京拜會後，大陸開放赴馬祖旅遊，後踩線團，以及前陣子有一團團體旅遊、一批自由行相繼成行，另一方面，先前金廈泳渡舉辦時，也已有許多大陸民眾到金門。

因此她說，大陸民眾對金門是不陌生的，金門人也熱烈歡迎大陸同胞來觀光旅遊，希望透過此次溝通，達到正面的效果，也再次呼籲，兩岸多往來才是正面的，尤其是民間交流。

至於開放是否有時間表，有沒有機會在10月前達成，陳玉珍說，「這當然是我們的期待」，這次去也會讓北京聽到台灣民意的呼聲。她提到，金門位處兩岸的前沿，在很多政策上都扮演先行先試的角色，此次作為金門縣民意代表赴北京爭取大陸團客和自由行，「很多事情就是一步一步來」，當然也希望整個台灣可以開放。

就近期兩岸關係和此次參加海青節，陳玉珍表示，兩岸關係現在看起來是朝正向的方向發展，比如說2月時兩名不幸遇難的大陸漁民魂歸故里，胡姓釣客返回家鄉，澎湖漁船部分漁民也回來了，在這段過程中，兩岸都應該互相繼續累積善意，往好的方係發展。同時，兩岸交流尤其年輕一輩的往來相當重要，不了解容易產生誤會，若能降低誤解，對兩岸和平發展就會有很大的幫助。