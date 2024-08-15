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陸客赴金門觀光有望？陳玉珍預告下周率團前往北京 爭取相關事宜

聯合報／ 記者陳政錄／福州即時報導
國民黨籍金門縣立委陳玉珍預告，計畫下星期，將陪同金門縣議會和旅遊業者赴北京和相關單位探討開放陸客赴金門團客遊、自由行。記者陳政錄／攝影
國民黨籍金門縣立委陳玉珍預告，計畫下星期，將陪同金門縣議會和旅遊業者赴北京和相關單位探討開放陸客赴金門團客遊、自由行。記者陳政錄／攝影

繼日前馬祖迎來疫情後首個陸客團，國民黨籍金門縣立委陳玉珍15日表示，她預計下周陪同金門議會和觀光業者，赴北京跟「大陸相關單位」探討開放陸客赴金門旅遊事宜，希望一切順利。陳玉珍並指出，近期兩岸關係看起來是朝正面的發向去發展，應該繼續積累善意。

陳玉珍15日在福州出席第十二屆海峽青年節峰會，她在會前接受本報採訪時，作出上述表示。

陳玉珍說，隨「2.14」事件的順利解決，胡姓釣客也返回金門，回到家鄉，下一步有關兩岸之間的交流往來，不管是陸客赴金門團體旅遊或自由行都相當重要，所以她預計在下周陪同金門縣議會議長、議員和相關旅遊業者，到北京跟相關單位探討開放陸客赴金門旅遊事宜。

陳玉珍說，4月我們（國民黨立委一行）赴北京拜會後，大陸開放赴馬祖旅遊，後踩線團，以及前陣子有一團團體旅遊、一批自由行相繼成行，另一方面，先前金廈泳渡舉辦時，也已有許多大陸民眾到金門。

因此她說，大陸民眾對金門是不陌生的，金門人也熱烈歡迎大陸同胞來觀光旅遊，希望透過此次溝通，達到正面的效果，也再次呼籲，兩岸多往來才是正面的，尤其是民間交流。

至於開放是否有時間表，有沒有機會在10月前達成，陳玉珍說，「這當然是我們的期待」，這次去也會讓北京聽到台灣民意的呼聲。她提到，金門位處兩岸的前沿，在很多政策上都扮演先行先試的角色，此次作為金門縣民意代表赴北京爭取大陸團客和自由行，「很多事情就是一步一步來」，當然也希望整個台灣可以開放。

就近期兩岸關係和此次參加海青節，陳玉珍表示，兩岸關係現在看起來是朝正向的方向發展，比如說2月時兩名不幸遇難的大陸漁民魂歸故里，胡姓釣客返回家鄉，澎湖漁船部分漁民也回來了，在這段過程中，兩岸都應該互相繼續累積善意，往好的方係發展。同時，兩岸交流尤其年輕一輩的往來相當重要，不了解容易產生誤會，若能降低誤解，對兩岸和平發展就會有很大的幫助。

第十二屆海霞青年節峰會15日在福州舉辦。記者陳政錄／攝影
第十二屆海霞青年節峰會15日在福州舉辦。記者陳政錄／攝影

北京 自由行 金門 陳玉珍 陸客 馬祖

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