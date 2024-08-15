快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸面板廠「十一」停產兩周? TCL華星：還未發正式通知

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸三大面板廠傳出，將在今年十一假期停產兩周。圖為TCL展位。聯合報系資料照片
大陸三大面板廠傳出，將在今年十一假期停產兩周。圖為TCL展位。聯合報系資料照片

大陸面板廠商為了穩定價格又傳出停產策略。三大面板廠傳出，將在今年十一假期停產兩周。TCL華星相關人士回應稱還沒發正式通知，而京東方、惠科方面尚未回應。

第一財經日報報導，群智諮詢大尺寸事業部副總經理張虹表示，大陸三大面板廠，包括京東方、TCL華星和惠科，確實有在評估今年十一假期前後安排LCD TV（液晶電視）面板相關生產線休假。

奧維睿沃研究總監榮超平指出，面板廠的主要客戶已得到了三大面板廠相關口頭通知。今年7月，由於電視市場需求不振，主流尺寸LCD TV面板的價格開始下降，預計8月維持下降趨勢，各尺寸面板分別下降1到2美元（新台幣33元到65元）。

台灣面板雙虎方面，群創總經理楊柱祥5日在線上法說會表示，由於全球地緣政治緊張關係尚未趨緩，美國聯準會降息訊息也未明確，電視面板在下半年並未看到較強需求出現，為了因應下半年景氣趨緩，本季稼動率將季減5個百分點以上，維持獲利穩定。

群創透過減產力保獲利，呼應友達董事長彭双浪日前法說會釋出客戶拉貨動能疲弱，「旺季效應將不明顯」的展望，顯見面板產業下半年旺季落空。

TCL 客戶 聯準會

延伸閱讀

Ford歐洲銷量直直落 ：傳統車款停產，電動化轉型遇阻，未來何去何從？

福特、BMW都有車款入列！20款車自2025年後將走入歷史

半導體展 群創同框恩智浦

群創、中砂 認購耀眼

相關新聞

SHEIN供應鏈總部落戶廣州增城 總投資逾160億元

據廣州市規劃和自然資源局14日消息，增城區分局近日核發希音集團（SHEIN）位於增城區中新鎮廣州東部公鐵聯運樞紐的希音供...

陸面板廠「十一」停產兩周? TCL華星：還未發正式通知

大陸面板廠商為了穩定價格又傳出停產策略。三大面板廠傳出，將在今年十一假期停產兩周。TCL華星相關人士回應稱還沒發正式通知...

陝西千億級鋼企東嶺集團破產 1.8萬人失業 老闆被稱「寶雞許家印」

以人民幣1257億元（約176億美元）營收位列去年中國企業500強的陝西鋼鐵企業東嶺集團日前宣布破產，震驚中國業界。整個...

﻿澳門暑假遊重回疫前火熱 全年遊客衝刺3500萬

澳門暑假遊火熱，酒店入住率基本超過90%。據澳門旅遊局最新統計，今年前7個月入澳旅客近1975萬人次，同比上升逾37%。...

今年中國民航運輸量估達7億人次 將創新高

中國民用航空局局長宋志勇13日在北京表示，預計今年全年中國民航旅客運輸量達7億人次，創歷史最高水平。

黑龍江自貿區 進出口增38%

根據哈爾濱海關消息，中國（黑龍江）自貿試驗區（簡稱黑龍江自貿試驗區）設立5年來，以黑龍江省萬分之三的面積貢獻了16.4%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。