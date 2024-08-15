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陸面板廠「十一」停產兩周? TCL華星：還未發正式通知
大陸面板廠商為了穩定價格又傳出停產策略。三大面板廠傳出，將在今年十一假期停產兩周。TCL華星相關人士回應稱還沒發正式通知，而京東方、惠科方面尚未回應。
第一財經日報報導，群智諮詢大尺寸事業部副總經理張虹表示，大陸三大面板廠，包括京東方、TCL華星和惠科，確實有在評估今年十一假期前後安排LCD TV（液晶電視）面板相關生產線休假。
奧維睿沃研究總監榮超平指出，面板廠的主要客戶已得到了三大面板廠相關口頭通知。今年7月，由於電視市場需求不振，主流尺寸LCD TV面板的價格開始下降，預計8月維持下降趨勢，各尺寸面板分別下降1到2美元（新台幣33元到65元）。
台灣面板雙虎方面，群創總經理楊柱祥5日在線上法說會表示，由於全球地緣政治緊張關係尚未趨緩，美國聯準會降息訊息也未明確，電視面板在下半年並未看到較強需求出現，為了因應下半年景氣趨緩，本季稼動率將季減5個百分點以上，維持獲利穩定。
群創透過減產力保獲利，呼應友達董事長彭双浪日前法說會釋出客戶拉貨動能疲弱，「旺季效應將不明顯」的展望，顯見面板產業下半年旺季落空。
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