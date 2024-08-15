車企無視地緣政治風險警告 德對中投資大幅上升

英國金融時報報導，德國對中國直接投資今年大幅上升，今年上半年總投資額73億歐元（下同，約新台幣2595億元），已超越去年總額，而這些投資多數來自德國車企，顯示他們無視政府發出避免地緣政治風險的呼籲。

報導根據德國央行（Bundesbank）提供的數據顯示，德國對中國的直接投資在2024年第1季達到24.8億歐元，第2季升至48億歐元。2024年上半年的直接投資總額達到73億歐元，而2023年全年為65億歐元。

儘管德國政府曾警告與中國市場相關的地緣政治風險日益加大，德國企業仍做出這些投資，其中大部分是德國大型汽車製造商推動的。

歐盟委員會（European Commission）主席也曾呼籲歐盟各國企業對亞洲最大經濟體「去風險」。報導指出，許多歐洲人擔心德國商界領袖沒有從俄烏戰爭中吸取教訓，這場戰爭暴露歐盟對俄羅斯天然氣的過度依賴。

而台海地緣政治緊張局勢的升級，可能會給許多與中國關係緊密的德國企業帶來災難性後果，還可能切斷德國化學品、太陽能電池、電動車電池等產品生產所需的原物料供應。在鈧和釔等稀土金屬方面，德國對進口中國產品的依賴程度尤其高。

報導引述專家表示，大部分投資都是在中國賺取的利潤的再投資。根據科隆的「德國經濟研究所」（Institut der deutschen Wirtschaft）的研究，去年德國企業在中國賺取的190億歐元利潤中，有一半以上被再投資於中國。

專家表示，德國直接投資的增加反映了福斯汽車（Volkswagen）等公司奉行「在中國，為中國」的新戰略，旨在將更多生產轉移到它們最大的市場之一。德國主要商業遊說團體「德國工業聯盟」（BDI）中國專家史特拉克（Friedolin Strack）指出，先前的疫情和蘇伊士運河堵塞，使企業決心通過本土化重組供應鏈，以降低風險，尤其在中國有很多這樣的本土化。

但科隆德國經濟研究所的德中貿易專家馬蒂斯（Jürgen Matthes）警告，這一戰略最終將損害德國國內經濟，「它可以防範潛在的地緣政治風險，比如台海局勢升級，但會損害德國經濟和德國就業市場」，因為對中國的出口將會減少，生產將在中國進行。

雖然德國總理蕭茲（Olaf Scholz）堅稱他反對推動德國與中國「脫鉤」，但他同時呼籲德國企業致力於供應鏈及出口市場的多元化，降低對中國的依賴，從而降低德國面對外部衝擊時的脆弱性。

報導引述美國研究機構榮鼎（Rhodium Group）分析師達尼奧．吳（Danielle Goh）的說法，預計今年德國對中國的投資都將保持「強勁勢頭」。她指出，近期就有多家德企宣布了大手筆的投資計劃，例如福斯將投資25億歐元擴建合肥的生產及創新中心，寶馬（BMW）計劃投資25億歐元升級瀋陽生產基地。

她說，最近5年間，德國企業對中國的投資一直占歐盟27國的一半以上，而這些投資主要來自德國車企。

報導還指出，一些商界領袖私下對德國汽車行業在中國深化布局表示擔憂，「其中一些企業就是過於依賴它們在中國賺取的利潤，他們仿佛被困在了黃金鳥籠裡」。