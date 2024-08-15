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回應30%「蘋果稅」 騰訊：若討論沒進展，將維持現狀

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
騰訊控股14日發布2024年第二季度財報。（路透）
騰訊控股14日發布2024年第二季度財報。（路透）

蘋果此前被曝光強制要求微信堵住支付漏洞，目的是對微信生態徵收30%的「蘋果稅」，劍指近年快速發展的微信小遊戲。對此，騰訊高管14日回應，希望以經濟上可持續、同時也公平的條件來實現商業化。目前相關討論正在進行中。

騰訊控股14日發布2024年第二季度財報，總營收為人民幣1,611億元，年增8%；淨利潤為476億元，年增82%。淨利潤高速增長源於本土市場遊戲收入、影音平台廣告收入、小遊戲平台服務費及影音平台商家技術服務費等高毛利率收入增長。此外，包括拼多多在內的聯營公司業績大增，也為騰訊財報帶來不小助力。

財報顯示，第二季騰訊增值服務（主要為遊戲）收入年增6%至788億元，國際市場遊戲收入增長至139億元，按固定匯率增幅均為9%。國際市場遊戲總流水的增速顯著超過收入增速。本土市場遊戲收入增長9%至346億元，主要由於《無畏契約》收入增長及《地下城與勇士：起源》成功發布，大陸本土市場遊戲總流水的增速超過收入增速。

據澎湃新聞報導，騰訊表示，遊戲產業或數位內容產業與應用商店間，存在天然的緊張關係，其根本原因是應用商店針對遊戲和類似形式的數位內容抽取高達30%的分成費用，這對遊戲行業來說是非常沈重的負擔。

騰訊表示，希望討論能取得積極成果，但如果討論沒有進展，那麼現狀將持續下去，如果討論取得進展，那麼對騰訊、遊戲開發商和蘋果公司來說，都會帶來增量收益，肯定會給蘋果使用者帶來更好的體驗。

「蘋果稅」指的是通路分成，手機應用商店以抽成獲得遊戲使用者充值的利潤。蘋果應用商店的分成比率約為30%。澎湃新聞新聞指出，據瞭解，手機廠商通過應用商店抽成是行業慣例，蘋果應用商店的抽成非業內最高。在安卓應用市場管道，普遍分成比例為渠道和廠商5：5，即遊戲開發運營方，只能獲得遊戲流水的一半。

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