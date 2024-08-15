陸7月PPI年減0.8% 下半年降幅有機會收窄

大陸國務院新聞辦15日召開新聞發布會介紹7月國民經濟運行情況，其中全國工業生產者出廠價格（PPI）年減0.8%，月減0.2%，降幅與上月相同。大陸國家統計局新聞發言人劉愛華表示，黑色金屬、非金屬和裝備製造業相關行業價格下降是PPI下降主因。

劉愛華指出，影響7月PPI變化的因素主要有三。首先，由於高溫多雨天氣影響建築施工，水泥、鋼材等建材需求仍然偏弱，7月非金屬礦物製品業價格年減5.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%。電氣機械和器材製造業受市場需求偏弱影響，價格下降2.8%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降2.6%。

其次是國際輸入性價格傳導影響大陸相關行業價格同比繼續有所上漲。7月，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業這三類價格年比分別上漲6.7%、4.3%和0.3%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲10.6%。

三是消費需求持續恢復帶動部分消費品製造業價格有所上漲。文教工美體育和娛樂用品製造業、皮革毛皮羽毛及其製品和制鞋業、傢具製造業、煙草製品業價格年比漲幅在0.2%到4.7%之間。

劉愛華指出，一方面國際大宗商品價格走勢仍存在不確定性；大陸國內房地產市場仍在調整中，建材相關行業需求偏弱。另外一方面，價格變動的價格滯後影響對PPI的下拉作用下階段趨於減小，綜合來看，PPI下半年降幅有望收窄，但也不排除有一些不確定新因素的存在。