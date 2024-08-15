陸7月經濟總體平穩 但外部環境不利影響增多

大陸國家統計局15日公布7月總體經濟數據，其中新能源車、半導體、3D列印設備產品產量年增均超過兩成，但新建商品房銷售面積年減18.6%。國家統計局新聞發言人劉愛華指出，7月份，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進。但也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

在工業方面，7月全國規模以上工業增加值年增5.1%，比6月回落0.2個百分點，但新能源車、半導體、3D列印設備產品產量年增27.8%、26.9%、25.3%。

市場銷售方面，7月社會消費品零售總額為人民幣3兆7,757億元，年增2.7%，比上月加快0.7個百分點。體育、娛樂用品類商品零售額則分別增長12.7%、10.7%，全國網上零售額年增長也達9.5%。

固定資產方面，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.0%，房地產開發投資下降10.2%。其中新建商品房銷售面積54,149萬平方公尺，年減18.6%；新建商品房銷售額人民幣5兆3,330億元，下降24.3%。

貨物進出口方面，貨物進出口總額年增6.5%，比上月加快0.7個百分點。其中出口人民幣2兆1,389億元，增長6.5%；進口1兆5,369億元，增長6.6%，貿易順差6,019億元。

就業形勢方面，城鎮調查失業率季節性上升。全國城鎮調查失業率為5.2%，月增0.2個百分點，比去年同期下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.4個百分點，比去年同期下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.7小時。