穩外資 陸商務部喊話及時解決外商投資遇到的問題

面對外商投資持續下滑甚至撤離，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激14日主持召開重點外資項目推進專場圓桌會時表示，商務部將發揮重點外資項目工作專班作用，及時解決外商投資項目在審批、用地、環評、能耗、融資等環節遇到的困難問題，為更大力度吸引和利用外資提供有力支撐。

根據大陸商務部日前公布的數據，今年上半年中國大陸實際利用外資人民幣4,989.1億元，較去年同期減少29.1%。

大陸國家外匯管理局本月9日公布的第二季國際收支平衡表則顯示，今年第二季，大陸直接投資負債項下錄得-148億美元，代表外商直接投資呈現淨流出，且淨流出規模創有統計以來的單季新高。

商務部發布的新聞稿稱，14日這場圓桌會有：巴斯夫湛江項目、美敦力常州項目、美德納上海項目、諾華嘉興項目、思愛普上海項目、上海樂高樂園項目、士卓曼上海項目、西門子醫療上海項目等近20個重點外資項目代表參會。

凌激告訴與會外商代表，中共二十屆三中全會明確將建設更高水平開放型經濟新體制。穩步擴大制度型開放，擴大自主開放，推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。保障外資企業國民待遇，在政府採購、大規模設備更新和消費品以舊換新、行業監管中對外資企業一視同仁。

凌激說，商務部將深入貫徹落實三中全會精神，發揮重點外資項目工作專班作用，加大對項目全流程、全生命周期服務保障力度，及時解決項目在審批、用地、環評、能耗、融資等環節遇到的困難問題，推動在談項目早簽約，已簽約項目早開工，在建項目早投產，為更大力度吸引和利用外資提供有力支撐。

商務部新聞稿稱，圓桌會上，商務部、工業和信息化部、交通運輸部、市場監管總局、國家醫保局、國家藥監局等部門對重點外資項目提出的創新藥註冊、港口擴建審批、進口資質、特種設備檢測等問題予以現場回應。