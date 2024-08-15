寶武鋼指鋼鐵業形勢嚴峻 大連鐵礦砂期貨大跌3%探一年多低點

中國大陸數據不佳、加上寶武鋼鐵集團警告鋼鐵業目前形勢比2008年和2015年更為嚴峻，拖累新加坡鐵礦砂期貨價格昨（14）日重挫逾3%，跌破每噸96美元，為一年多來最低。分析師認為年底前可能下探每噸85美元。

新加坡含鐵量62%的鐵礦砂9月期貨昨日一度大跌3.4%至每噸95.20美元，為去年5月以來最低水準，Mysteel全球公司的數據顯示，含鐵量58%的鐵礦砂期貨一度跌至每噸84.60美元，是2022年11月來新低。

寶武鋼鐵示警產業狀況

中國大陸大連商品交易所交易最熱絡的鐵礦砂期貨昨天收跌3.32%至每公噸人民幣713元，為去年6月1日以來最低。

中國大陸銀行業7月放款減幅甚於預期，為近15年來最少，引發鐵礦砂市場賣壓。之後，彭博資訊報導，中國寶武鋼鐵集團董事長胡望明在召開半年度工作會議後，於公司網站發布的聲明警告，中國大陸鋼鐵業正遭遇比2008年和2015年更為嚴峻的危機，形容產業現狀為「嚴冬」，並強調保留現金的必要性，又使鐵礦砂期貨跌幅擴大。

聲明指出，這場危機可能「比我們預期得更久、更冷以及更艱困」，該公司並未說明當前不景氣的原因，著重於員工的因應之道：保存現金、儘可能降低風險。寶武鋼鐵生產全球約7%的鋼鐵，在亞洲、歐洲及北美鋼鐵商正苦於因應中國大陸出口浪潮之際，胡望明的訊息可能會讓這些地區的同業感到憂心。

銀行業者已警告，鐵礦砂可能會繼續下跌，可能跌至每噸80美元區間。澳洲西太平洋銀行大宗商品與炭策略部門主管雷尼指出，大陸鋼價疲軟之際，似乎正加速攀升，鐵礦砂可能在年底前跌至每噸85美元。

瑞銀表示，大陸房產業持續疲軟、當局推出重大刺激措施希望消退、以及美國衰退憂慮升高，已衝擊信心，若基本面惡化，鐵礦砂價格可能回測每噸88美元。



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