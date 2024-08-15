大陸中小銀存款利率 降至2字頭

自大陸六大國有行、12家股份制銀行下調存款利率後，上海、浙江、廣東等地中小銀行8月來陸續跟進，宣布下調存款利率。此次部分中小型銀行對3年期、5年期定存利率調整力道加大，最高降幅達80個基點，顯示多家中小銀行中長期存款利率進入「2字頭」。有專家分析稱，未來貸款利率仍有下調空間。

中國基金報指出，據統計，8月來，上海銀行、蘇州銀行、南京銀行、寧波銀行、杭州銀行等多家城商業銀行下調存款利率。整體來看，前述銀行不同期限的存款利率下修幅度為10個基點至30個基點。

同時，8月還有多家農商行、村鎮銀行等跟進下調存款利率，其中，部分銀行3年期、5年期定存利率下調幅度較大，有的最高降幅達80個基點。其中，廣西上思農商行將從13日起下調存款掛牌利率，在1年、2年、3年、5年整存整取利率上，分別調至1.7%、1.8%、2.4%、2.4% ，較此前分別調降30個基點、65個基點、75個基點、80個基點。

在經過此輪利率調降，多家中小銀行3年期、5年期定存利率正式進入「2字頭」，1年期、2年期定存利率進入「1字頭」。

證券日報引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，本輪中小型銀行快速跟進下調存款利率，原因是上半年銀行淨利差降幅較大，達到15個基點。