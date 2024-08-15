陸太陽能產業爆最大併購案 推手四川首富 身價千億

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

通威股份董事長劉漢元將斥資人民幣50億元（約新台幣225億元）收購潤陽股份，「老大併購老五」消息一出，震撼太陽能光電業圈內外。劉漢元從獨創養魚技術發家，再到太陽能光電業，一路走來身懷多項豐功偉業讓他如今身價千億，通威集團在他帶領下去年8月首次闖進《財星》的世界500強排行榜。

有「四川首富」之稱的劉漢元在1980年代開啟創業之路，首先從試驗「渠道金屬網箱式流水養魚技術」開始。隨後，劉漢元1992年在眉山建造大型飼料廠－四川通威飼料有限公司。就在兩年之後，劉漢元帶領通威進軍新能源產業。

過去20年中，大陸太陽能業起伏，親身經歷這些的劉漢元感觸很深。通威是目前全球最大的高純度晶矽和太陽能電池生產商，但在大陸太陽能產業興起的最初階段，高純度晶矽原料卻是最主要的限制因素之一。

作為光電產業關鍵的上游產品，高純度晶矽的生產技術曾長期掌握在美、德、日等國企業手上。然而，劉漢元帶著通威靠著勞動力成本低的優勢直接打開歐美市場。時至今日，通威已成為該領域的佼佼者。

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