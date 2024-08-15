大陸AI企業 兩年倒了7.8萬家

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸AI相關公司吊銷或停業統計
大陸AI相關公司吊銷或停業統計

大陸國家企業信用信息系統顯示，從2022年11月30日在OpenAI發布ChatGPT，到今年7月29日期間，由於算力成本高昂，已處於吊銷或停業異常狀態的人工智慧（AI）相關公司數量達7萬8,612家，占同期新註冊87.8萬家企業總量的8.9%。

鈦媒體報導，過去三年，大陸註銷吊銷AI相關企業超過20萬家，而十年內大陸共計35.3萬家AI相關企業消失。截至8月7日，今年已新增註冊30萬家AI相關企業。

截至目前，大陸現存180.4萬家AI相關企業。其中，工信部統計大陸AI產業體系相關企業超過4,500家，而大陸已經完成備案並上線、能為公眾提供服務的生成式AI服務大模型達180多個，註冊用戶數已突破5.64億個。

大陸AI行業融資熱「降溫」明顯。根據CB Insights的「AI行業現狀報告」顯示，去年大陸AI領域投、融資數量約為232件，年減38%，融資總額年減70%至20億美元左右。

清科研究中心認為，今年上半年大陸股權投資市場整體延續下滑態勢，市場活躍機構數量減少，機構普遍縮減投資。

根據統計，今年上半年大陸對外投資活動的早期投資、創投、私募股權機構數量分別年減23.9%、19.2%、25.2%，同時，單家機構平均投資案例數量則分別年減17.6%、30.4%、19.3%。

當前，生成式AI算力成本高昂、研發投入費用極高、獲利困難等因素，都成為AI企業正面臨的重要挑戰。

搜狗創始人、百川智慧CEO王小川表示，大陸AI大模型市場未來會處於淘汰賽，「第一梯隊最後可能不超過五家，比如『大廠』會有三家；然後兩家創業公司，這其中有一家會是百川。」

王小川強調，隨著今5月境內大模型價格戰降至免費，整個To B（面向企業用戶）模型市場會繁榮的更快，價值空間依然是有的，但尾部公司會退出這個賽道。

百度董事長李彥宏認為，很多大模型都是在「重複造輪子」，「百模大戰」是在浪費社會資源，而且境內200多個模型沒什麼使用量，沒有一家公司能把大模型時代下所有機會全都「占住」。

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