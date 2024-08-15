陸房市危機 4800萬套預售屋未完工

彭博報導，根據一份行業研究報告顯示，大陸至少有四八○○萬套已售房屋還未興建完工，這意味著大陸的房地產危機不會很快得到解決。

分析指出，這個數字甚至比德國二○二一年的房屋總存量還高，將對大陸房地產開發商的收入構成直接威脅，因為購屋者可能傾向於迴避預售的新開發項目，轉而購買已完工的房產或二手房。

國際評級機構穆迪周二即將大陸知名地產商萬科的債務評級進一步下調至「垃圾級」，另外兩家評級機構標準普爾、惠譽早前也給予萬科垃圾級評級。東方財富網表示，這將加劇萬科股票和債券的拋售壓力。

從二○○○年到今年上半年，大陸房屋竣工面積少了八十四億平方公尺，約占累計銷售總量的百分之卅八；房屋未完工率占年均銷售額的比率從二○一五年之前的百分之十七，飆升至二○一五年至二○二三年的百分之四十七。

報導稱，大陸購屋者的偏好正發生根本性轉變。去年二手房銷售面積有史以來首次超過新房銷售面積。報告顯示，今年上半年成屋銷售占新房銷售的百分之廿七，這個數據在二○二一年僅有百分之十。