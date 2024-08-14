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中國地方金融組織將進入最嚴監管期 面臨清理整頓

中央社／ 台北14日電

中國三大監管部門近日聯合下發通知，表示正著手未來3年對數以萬家的地方金融組織進一步清理和強化監管。知情人士說，這次清理整頓較以往更為徹底和嚴格，不但禁止新增，還會減少相當數量的地方金融機構。

陸媒財聯社14日報導，多名地方金融機構與相關知情人士稱，中國國家金融監管總局、證監會、市場監管總局等三部門近日聯合下發「關於進一步加強地方金融組織監管的通知」，正著手未來3年對地方金融組織進一步清理和強化監管，相關要求已下發到省級機構。

知情人士透露，此次清理整頓政策較以往更為徹底和嚴格。核心進一步明確了對商業保理、融資租賃、小額貸款公司、典當、擔保等地方金融組織的監管。同時，對先前的黃金交易所、偽金交所等的處置清理也有具體要求。

知情人士稱，未來3年期間，總體要求地方金融組織總量不得新增、嚴管跨省經營，並以加強監管現有組織、堅決清退不合規機構為主。政策一旦執行，將會減少相當數量的地方金融機構。

官方統計顯示，中國大陸地方金融組織總量至少已超過3萬家，其中小額貸款公司、融資擔保公司、典當行（當鋪）、融資租賃公司和商業保理公司的數量最多。

報導引述一名廣東某地方金融機構負責人表示，據有關部門傳達的精神，此次規範和整頓，未來3年時間總體要求地方金融組織總量不得新增、嚴格跨省經營等。內容非常詳盡，未來3年發展都要在這個架構內，對地方金融組織影響很大。

報導指出，近年來中國地方金融組織數量在萎縮，以規模最大的小額貸款公司為例，從2020年6月底的7333家，減至2024年6月底的5428家，4年間減少1905家。

多名知情人士提到，此次在「地方金融組織總量不新增」的要求下，未來3年總體可能以加強監管現有組織、堅決清退不合規機構為主。

廣東某地方金融機構負責人表示，廣東各類地方金融組織最多有1.2萬家，目前還有7000家，預計下一步會壓降到5000家左右，不規範、高風險和無業務的機構都要被清退。

報導提到，中共20屆三中全會上月審議通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」對完善金融監管體系作出部署，提出「依法將所有金融活動納入監管，強化監管責任和問責制度，加強中央和地方監管協同」。

知情人士表示，此次不僅是對機構門檻的清理整頓，還對未來地方金融組織經營作出一些規範，包括風險較大、備受詬病的跨區域經營，預計監管會越來越嚴格。

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