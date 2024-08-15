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東協中日韓 合作意向金額6億美元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

東協與中日韓（10+3）先進製造業雲上對接會13日在廣西南寧舉行，吸引區域內百餘家企業圍繞新能源、新材料、機械裝備、環保建材等領域合作開展對接洽談，達成合作意向52項，金額近6億美元。

中新社報導，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）全面生效，有力促進區域內產品、技術、人才、資本等生產要素自由流動，加快發展綠色智能的先進製造業成為東協與中日韓的共同目標。本次對接會由廣西貿促會和中國建設銀行廣西分行聯合主辦，旨在促進地區產業鏈供應鏈互惠互利。 　　

中國建設銀行國際業務部資深副經理容潔當天介紹，建設銀行積極參與中馬兩國雙園、中國·印尼經貿合作區等重大項目建設，推動中越邊境結算便利化，參與廣西面向東協的金融開放門戶建設，並持續推動中日、中韓產業合作，為多家中資企業在日韓的項目和跨境貿易提供金融服務。　　

廣西貿促會會長楊雁雁介紹，廣西貿促機構積極搭建橋梁紐帶，不斷推動國際貿易和投資合作。中國貿促會、中國商務部、廣西壯族自治區人民政府將於今年9月，在南寧共同舉辦東協與中日韓（10+3）產業鏈供應鏈對接大會。

東協

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