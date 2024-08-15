黑龍江自貿區 進出口增38%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
黑龍江自由貿易試驗區黑河片區，是中國大陸最北自貿區。（新華社）
黑龍江自由貿易試驗區黑河片區，是中國大陸最北自貿區。（新華社）

根據哈爾濱海關消息，中國（黑龍江自貿試驗區（簡稱黑龍江自貿試驗區）設立5年來，以黑龍江省萬分之三的面積貢獻了16.4%的進出口貿易額，逐漸發展成為黑龍江新的經濟增長極和向北開放的重要窗口。2024年上半年，黑龍江自貿試驗區進出口總值332.7億元（人民幣，下同），同比增長38.6%。

中新社報導，黑龍江省地處東北亞中心區域，該省有20餘個中國一類對外開放口岸，與俄羅斯有2981公里邊境線，是中蒙俄經濟走廊的重要節點和中國向北開放的重要窗口。2019年8月30日掛牌成立的黑龍江自貿試驗區是中國最北的自貿區，總面積119.85平方公里，設有哈爾濱片區、黑河片區和綏芬河片區。

位於黑河片區的黑河市寶康中草藥材科技有限公司，是黑龍江自貿試驗區第一家獲批進口俄羅斯中藥材和加工中藥飲片的企業。「依託海關創新舉措，中藥材通關很順暢，我們企業生產經營有了保障。」黑河市寶康中草藥材科技有限公司總經理徐鳳玲說。 　　

綏芬河片區內的辛巴赫生物科技有限公司於2023年11月獲得海關高級認證企業條件，實現綏芬河自貿片區和黑龍江省綜合保稅區內高級認證企業「零」的突破。辛巴赫集團副總裁張洪濤表示，在綜合保稅區、自貿試驗區、高級認證企業等惠企政策的綜合作用下，企業不斷降本增效，2024年上半年利潤已超2023年全年。

5年間，哈爾濱海關共有7項獲中國海關總署備案創新舉措落地實施，10個案例入選省級創新實踐案例。為促進自貿試驗區創新發展，哈爾濱海關所屬冰城、黑河、綏芬河海關積極服務自貿區企業發展。冰城海關全力支持哈爾濱自貿片區新興業態發展，服務包機航線開通，搭載出口跨境電商商品貨值近2億元；支持戰略性新興產業企業用足用好優惠政策，推動哈爾濱自貿片區發展新質生產力。

海關 自貿試驗區 黑龍江

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