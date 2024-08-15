去庫存 大陸多地國資入場買存量房

大陸多地由國資入場收購存量房的動作加快。作為去庫存的重要手段之一，業內認為，大陸地方國企收儲商品房用作保障性住房既有助於保障性住房籌集、縮短建設時間，也可以有效消化市場庫存，促進房地產市場企穩恢復。

中新社報導，8月12日，廣東省肇慶市發布關於徵集商品房用作保障性住房的公告，房源徵集範圍為肇慶市各縣（市、區）中心區域，優先考慮中心城區已建成存量商品房。

珠海市近日披露了一則金額逾百億元（人民幣，下同）的存量商品房收購消息。珠海華發實業股份有限公司公告稱，擬與該公司控股股東珠海華發集團有限公司或其子公司開展存量商品房及配套車位交易業務，總交易金額不超過120億元。華發集團為珠海最大的綜合型國有企業集團。根據公告，收購來的存量商品房將被用於增加珠海的保障性、人才安居和商業租賃住房供給。

此外，深圳、瀋陽、廣州等多地近日也披露了地方國資入場收購存量商品房的計畫或進展。

梳理發現，今年以來，國資收儲存量房大都遵循「以需定購」的原則，收儲後的存量房大致有三種用途：

一是將收來的存量房用於增加租賃住房供給。珠海、重慶、南京等城市明確將收購來的存量房用作租賃住房。今年2月，重慶嘉寓房屋租賃有限責任公司、重慶建渝住房租賃基金透露，將收購4207套房源投入租賃市場；6月底，首個租賃項目已投入使用。

二是將收來的存量房納入保障房體系。比如：鄭州由當地政府牽頭，國資平台城發集團收購居民二手住房，之後再改造為保障性租賃住房。瀋陽市近日面向社會徵集已建成存量商品房用作保障性住房項目，緩解新市民、青年、工薪收入群體以及城市引進人才的住房困難問題。

三是將收來的存量房用作定向安置房。廣州市增城區此前發布關於廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告。根據公告，該鐵路項目擬採用購買市場化商品房作為項目安置房源，並向社會徵集符合條件的住宅房源（房企）。

據中指研究院統計，目前已有10餘城市發布徵集商品房用作保障性住房的公告。另據中原地產研究院統計，截至今年7月底，大陸已有超過60城發布國資收購存量商品房用作保障房的相關政策，其中既有廣州、重慶、杭州、鄭州等超大特大城市，也有廬江、濟源等縣或縣級市。

國資收房加速落地，但也面臨不少挑戰。中指研究院常務副院長黃瑜指出，目前房地產市場「促需求+去庫存」政策方向已明確，去庫存相關政策的實施有助於緩解企業資金壓力，同時也有助於市場情緒的恢復，不過在落地過程中，黃瑜提示，收儲價格、供需錯配、資金成本等問題或將影響政策落實效果，未來仍需相關政策進一步完善。