大陸產能過剩 中經院吳佳勳：這次延續時間會更長

大陸產能過剩的問題自今年以來在國際上爭論不休，中華經濟研究院第一所副所長吳佳勳14日出席「2024年中國大陸經濟風險與國際挑戰論壇」時表示，長期以來，中國一直存在著產能過剩的問題，但這次若想解決問題，由於疫情後其內需經濟疲乏，經濟成長力道不足，問題將更難解決，延續時間會更長。

吳佳勳指出，中國自改革開放以來，在國家體制引導下，很容易造成產能過剩的現象，相關質疑也沒有停過，從一開始「中國衝擊1.0」的家具、電冰箱和電視機，再隨著產業發展進展到輕工業、紡織，以及2015年重工業、水泥和鋼鐵。最知名就是2013年中共提出的「一帶一路」，國際上質疑該戰略是否是想藉此將鋼鐵、水泥向外輸出。

吳佳勳表示，產能過剩有其結構性因素，比如非市場經濟，政府會不斷用政策干預市場發展，特別是國有資產的介入；很多產業結構因此相對僵化，在國家資本的支援之下，很多企業不是追求利潤，而是規模成長，利用補助趕快佔領市場後打倒對手，過程中如果真的利潤太低而導致虧損，因為有政府干預也很難退出市場；另外還有地方競爭，中國有很多省市，中共以黨管人事，各省市的經濟表現掌握當地長官升遷，地方要思考如何追求投資，也會導致過度投資。

吳佳勳引述榮鼎集團的報告指出，中國兩會高度關注高科技產業政策，對家庭消費財政支持卻相對少。偏向支持生產者而非提高家庭或消費者的政策路線，必然加劇國內供需失衡，將使得中國企業在利潤偏低的情況下仍持續提高產量，卻未面對中小企業破產的問題。

自大陸國家主席習近平進入第二任期，其政策更反映他「脫虛向實」的想法，數位網路平台產業、房地產、教育、醫療和金融服務業均受監管抑制，資金則透過政策引導大量轉向製造業，加上疫情三年，很多產業經濟受衝擊，疫情過後地方政府加大產業投資，集中在先進製造，尤其是電子資訊、電氣機械和醫藥製造等戰略新興產業。

而中國大陸製造業加大投資的項目，實際上也與產能過剩產品高度相關。吳佳勳提出對照表格顯示，中國製造業投資成長較多的行業，與其受國際質疑產能過剩情況相當一致。除了歐盟在2023年10月提出電動車反補貼調查、美國針對資訊電子、船舶和醫藥製造業提出美國301，巴西、印度、土耳其、越南等國家也相繼出反補貼或反傾銷調查。

吳佳勳最後強調，若要解決這次產能過剩的問題，將比以往還要困難。因新一輪產能過剩產業與跨國供應鏈息息相關，技術和資金密集度更高，大量投資集中在高科技產業；加上這些產業原屬於先進國家的支柱產業，現因新興經濟體的進入造成產能過剩，引起的連鎖反應更深更廣，也會導致更激烈的國際衝突。

「2024年中國大陸經濟風險與國際挑戰論壇」由中華經濟研究院、中共研究雜誌社、中華財經策略協會和2024年中華財經高峰論壇成員主辦，討論疫情後中國大陸經濟復甦情勢及其潛在風險，和中國大陸經濟結構轉型與對外擴張的挑戰。