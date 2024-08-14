銷售持續疲軟 萬科債務評級遭下調至「垃圾級」

國際評級機構穆迪將大陸房地產巨頭萬科的債務評級進一步下調至垃圾級，凸顯出這家國有開發商在面臨現金緊縮和銷售下滑時承受的壓力日益加劇。

彭博社報導，今年3月，穆迪萬科的投資評級從Baa3下調至Ba1，即「非投資級別」，4月又下調至Ba3，此次則再下調一級，至「B1」。

據穆迪的評級解釋，Ba級債務有一定的投機成分，信用風險較高，B級債務則屬於投機級別，信用風險高，違約風險更大。

此次調整反映出穆迪預期萬科的銷售將進一步疲軟以及利潤率持續承壓。萬科7月銷售進一步下滑，合同銷售金額年比下降13%至人民幣192億元。合同銷售額月比下降24%。

另兩家評級機構，標準普爾和惠譽也給予了萬科垃圾級評級。

彭博社指出，雖然萬科獲得了大陸國內銀行融資支持，在去槓桿方面取得了一些進展，但由於中國房地產市場的持續低迷，人們仍十分擔憂其財務健康狀況。

另據東方財富網，被評為垃圾級後加劇了萬科股票和債券的拋售壓力。

根據Tradeweb的數據，該公司2025年5月到期的美元計價債券周三下跌了約相當於面額的3%。該債券今年已累計下跌約13美分，目前的交易價格為面額的68%。

萬科在香港上市的股票今年初以來累計跌幅已約42%。

Grasshopper Asset Management投資組合經理Daniel Tan在上個月的研報稱，萬科被廣泛視為政府支持房地產產業的風向標。但投資人似乎不願意押注政府官員會出手相救。自2019年底以來，萬科市值已蒸發約400億美元。