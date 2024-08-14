有台灣十信案氛圍？學者籲關注大陸中小銀行倒閉問題

大陸經濟風險持續累積，致理科技大學國貿系副教授張弘遠14日在「2024年中國大陸經濟風險與國際挑戰論壇」上指出，他認為大陸中小銀行倒閉問題非常嚴重，現在的金融風險氛圍很像台灣當年「十信案」前後，如果以台灣經驗借鑒，大陸官方應該拿出足夠信用貨幣，由政府快速承擔，或是讓有資源的地區來去分擔這些資產。

張弘遠對本報表示，當年十信案，台灣的解決方式其實是讓當年的公署行庫去分擔債務，快速吃下壞帳，然後結束掉其營業，把資產轉移負債轉移由國家來賠償。而且這個過程出手需要很迅速。

回到大陸現況，張弘遠說，如果往最壞狀態推演，假設美國大選由川普勝出，對中國採取更嚴厲的貿易政策，很有可能轉變為金融戰。非常有可能導致中小銀行、地方債務與房地產三個板塊的連鎖反應，形成完美風暴。

張弘遠稱，目前大陸貨幣政策有效性正喪失，人行行長潘功勝將政策重點放在支持實體經濟，因此就現況看來，中小銀行連鎖倒閉的風險十分值得注意。

經濟學人此前報導，截至6月24日的一周內，有40家大陸小銀行消失，被大銀行吸收或解散，這跟過去貸款增長迅猛、風險控制不力，及房地產市場低迷等因素有關，外界擔憂大陸金融體系正出問題。

十信案為台灣發生在1985年的金融弊案，台北市第十信用合作社（簡稱「十信」）理事主席、時任立法委員的蔡辰洲超貸放款，以存戶儲金操作財務槓桿，被指控侵佔、背信與偽造文書等罪名，引發擠兌潮而陷入營運危機，該案重創投資人信心，導致數十家企業面臨破產，進而打擊當時政府威信，最終由合作金庫全面接管。