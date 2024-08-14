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內外夾擊 學者：陸經濟未來10至15年將呈現中低度成長

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
中經院14日舉辦「2024年中國大陸經濟風險與國際挑戰論壇」，針對大陸經濟中房地產、地方債務、產能過剩等議題聚集專家學者進行座談。記者黃雅慧／攝影
中經院14日舉辦「2024年中國大陸經濟風險與國際挑戰論壇」，針對大陸經濟中房地產、地方債務、產能過剩等議題聚集專家學者進行座談。記者黃雅慧／攝影

大陸經濟前景為全球所關注，中經院副院長王健全14日在「2024年中國大陸經濟風險與國際挑戰論壇」上預判，大陸經濟受到內部房市疲弱與地方債務問題，外加美中貿易與科技矛盾，迫使許多陸企至海外投資，因此未來10至15年間將呈現中低度成長，「不會死但會半條命」。

王健全表示，大陸經濟因為中央集權而有許多政策工具，因此不會落入像日本失落30年狀態。他續指，大陸經濟現況類似台灣2000年初期的狀況，就業、消費都在海外，國內元氣比較弱。

對於大陸近期推出包括發行超長期特別國債等刺激經濟政策，王健全對本報表示，大陸政策現在其實著重於結構改革，比較沒有立即性的措施，比如只拿出人民幣3,000億元，無法解決人民幣5兆元的問題，所以是杯水車薪。

王健全續指，以往大陸國家資源多的時候，可以有資產管理公司，或是買房地產抵押債券，或是將房地產改民用賣給老百姓扣稅等，大破大立做法較能讓民眾立即有感。但現在解決地方債務問題是，把土地抵押給政府、政府劃給30年公債等，這些政策感覺是把時間往後延，「以拖待變」。

中經院第一所所長劉孟俊則認為，目前大陸經濟主要問題在內需，但提出的政策都是「供給面」方針，因此效果起不來。

劉孟俊提醒，未來觀察大陸經濟要注意幾個趨勢：一是大陸經濟會長期走緩，同時面臨到人口老化、勞動力下降問題；二是大陸產能過剩，會到海外倒貨，且未來大陸在全球貿易網絡中心地位將淡化；三是大陸政府負債率十年內快速擴張，尤其2023至2030年間是地方債還債高峰期，必須注意；四是大陸以國有資本驅動產業創新，因此全球500大企業的陸企有七成左右為國有企業等。

而台灣面對大陸經濟走勢，劉孟俊表示要注意到大陸經濟結構放緩可能衝擊台灣經濟動能，同時也要注意大陸房地產市場泡沫風險外溢，影響到台企資金流動性等問題。

地方債 房地產

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