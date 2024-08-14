中國中小銀行數量降 學者分析：金融風險大增

中國中小銀行業、金融機數量不斷下降，今年6月間甚至在7天內少了40家。台灣學者分析，中國央行把政策目標設定在支持實體經濟，卻忽略了避免金融危機或貨幣波動的責任，金融風險增加。

中華經濟研究院今天舉行「2024年中國大陸經濟風險國際挑戰論壇」，致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠出席並擔任與談人。

張弘遠說，中共20屆三中全會強調落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措。在這三個領域中，中小金融機構面臨的連鎖性倒閉問題「非常嚴重」。

他說，在疫情之後一般性貨幣政策解決金融供需問題的有效性，已經完全喪失。目前中國人民銀行（中國央行）把政策目標設定在支持實體經濟，卻忽略了避免金融危機或貨幣波動的責任。

他指出，中小金融機構面臨連鎖倒閉的壓力越來越大，而在中國金融環境之中，銀行倒閉所引發的金融風險擴散速度最快。

張弘遠表示，雖然沒有辦法直接指出哪些金融機構存在風險，然而仍能透過觀察一些外在條件，劃設出風險區域。例如有些地區的中小銀行借款利率，和一些大城市的大銀行的借款利率一樣高，甚至更高，可能顯示這些地區的企業信用不佳，連帶借款的銀行也存有風險，這些地區就會被列為具有高風險的「紅區」。