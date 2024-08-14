中國大陸股量縮探底 連3日成交創罕見「地量」

中國大陸股市近期失去資金動能，持續量縮探底。滬深兩市成交額連續3個交易日出現低於人民幣5000億元的罕見「地量」，創近4年來新低。儘管市場分析多稱震盪築底後可望上攻，但量能仍是關鍵。

綜合財經陸媒報導，中國大陸A股三大指數今天集體收跌，滬指跌0.6%，報2850.65點；深成指跌1.17%，報8311點；創業板指跌1.42%，報1584.33點。

滬深兩市今天成交量人民幣4774.53億元（下同，約新台幣2兆1533億元），連續3個交易日低於5000億元，再現罕見的地量。

滬深兩市週一成交量跌破5000億大關低至4958.8億元，創2020年5月25日以來新低；昨天成交量進一步萎縮至4773.23億元，創2019年12月24日以來新低。今天成交量僅微幅回升1億餘元。

數據顯示，2020年以來，A股只有3次的單日成交量跌破5000億元。

而且，2020年5月前後，A股上市公司只有4074家。截至2024年，A股上市公司已增至5335家左右；4年期間增加1300家左右。

報導指出，儘管4年以來，上市公司數量增加30%以上，股市成交量卻創新低，意味著當前市場的投資環境比較低迷，股市仍然以現有資金作為博弈。當市場缺乏資金補充，股市過度依賴現有資金運行，那麼股市很可能會受到壓制。

報導並指出，滬指長期徘徊在3000點附近運行，歸根到底與股票市場的供需結構有關。十多年來，股市供應量大於需求量，市場供過於求導致指數下跌調整。

不過中國大陸投資機構這兩天的分析多稱，從歷史經驗看，A股震盪築底後，有望上攻。

報導提到，2019年末，A股成交量跌破5000億元後，開啟新一輪的上漲；2020年5月末，也曾上演相同的翻轉戲碼。

金融界報導，自今年5月創出階段性高點後，A股開始新一輪的調整，滬指先後跌破3000點、2900點、2800點等三個重要關卡，階段性新低頻現。不過，隨著調整時間和空間的拉長，業內普遍預計市場將震盪築底，變盤節點將出現。

報導稱，連續出現「地量」表明，市場恐慌情緒已經達到頂點，投資者普遍持觀望態度。滬指13日的換手率僅為0.51%，雖然接近底部，但還不能稱之為「歷史大底」。回顧2018年底至2019年初，滬指換手率曾持續低於0.4%，甚至在2018年12月11日創下0.3%的歷史低點。這意味著當前市場還有進一步下探的空間。

報導並稱，地量往往是市場翻轉的前兆。當越來越多的個股進入「跌不動」狀態時，反彈的可能性也隨之增加。