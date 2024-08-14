賣股票買國債引震盪 中國央行：堅決打擊債市違法

中國經濟疲弱衝擊股市及房市，各路資金近來因此搶購中國國債，使債市劇烈震盪。中國人民銀行今天透過旗下報紙表態，將堅決打擊擾亂債券市場秩序違法行為，並指債市投資不見得一定能有穩定收益，且可能累積較大金融風險。

中國人民銀行（中國央行）旗下的金融時報今天發表題為「促進債券市場在規範中健康發展」的文章指出，中國央行是從宏觀審慎角度出發，持續關注並提示債券市場風險。

文章指出，根據市場分析，長天期債券收益率若單邊（ 單一方向）下滑，會累積較大的金融風險。一旦市場轉向引發槓桿倉位快速平倉，更會加劇債券市場螺旋下滑，還可能向其他金融市場傳染，產生系統性風險。

這篇文章呼籲，投資人要審慎評估債券市場風險和收益。債券投資要採取理性穩健的投資策略，避免投資行為過度短期化、追高炒作、盲目跟風。

文章說，中國一些市場人士和業界專家指出，債券市場是存在利率風險的，債市投資「不意味著一定能實現穩定的預期收益」，在自主投資決策時，要有買者風險自負的意識。尤其是機構投資者更要確實加強內控管理，管好產品組合的風險，時刻警惕期限和資產負債錯誤配置的風險。

這篇文章並表態，主管機關將堅決打擊債券市場擾亂市場秩序違法行為。當前市場機構的公司治理和內控制度仍需不斷完善，還存在一些「不規範」現象。像是近期債市有部分機構就存在出借債券交易帳戶、報價明顯偏離市場水準等現象。

文章強調，金融管理部門打擊擾亂市場秩序違法行為，有利於規範市場運行，維護良好市場秩序，促進金融市場長期穩定發展。債券市場規範和發展是「互促互進、並不矛盾」的，在規範中能實現更好的持續穩健發展。

中國房市重挫，加上股市表現疲軟，導致各路資金大舉撤出，轉向報酬相對穩定且較高的債市，尤以國債為甚。因此，中國債市8月以來行情震盪劇烈，官方持續出手降溫。

為此，中國人民銀行日前即宣布暫停部分銀行的國債交易，更傳出中國證監會要求部分券商自查債券交易，且須自我檢查債券交易業務所有環節的消息。這些做法，被認為頗有冷卻債市熱的意味。