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大陸市場出貨排第三！華為手機第2季財報、平均售價創歷史新高

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
TechInsights表示，大陸市場仍是華為的核心市場，佔全球智慧型手機出貨量的89%。圖為民眾在福州一家華為手機專賣店挑選手機。中新社
TechInsights表示，大陸市場仍是華為的核心市場，佔全球智慧型手機出貨量的89%。圖為民眾在福州一家華為手機專賣店挑選手機。中新社

市場調查機構TechInsights 14日發布報告，稱2024年第2季，華為全球智慧型手機出貨量年增49%，達到1,160萬支。

同時，由於高階機型（Mate和Pura系列組合）佔比較大，批發平均售價（ASP）和批發收入均創歷史新高。

快科技報導，TechInsights表示，大陸市場仍是華為的核心市場，佔全球智慧型手機出貨量的89%。

TechInsights指出，今年第2季，華為發布Pura 70系列，是華為打入海外高階市場的旗艦機型，華為瞄準蘋果和三星所佔據的高階市場，並成功邁出了第一步。

Pura 70系列在大陸覆蓋了人民幣5,500元至10,999元（約769美元至1539美元）的所有價格段，且Pura和Mate系列，在華為總出貨量中的佔比與上季相比大幅增長。

折疊手機方面，該季度，華為Mate X系列和Pocket系列分別年增了400%和50%。

上季度，華為發表Pocket 2，零售價格在人民幣7,499元至8,999元（約1,038美元至1,246美元）之間，與三星Z Flip 5相當。

同時，華為本月也發布面向大眾市場的nova系列更實惠的小折疊——nova Flip，將在未來幾個月內推動華為在大陸市場小折疊的勢頭。

出貨量方面，華為第2季在大陸智慧型手機市場出貨量排名第三，出貨1,040萬支，較去年同期成長57%。

TechInsights也認為，蘋果在大陸面臨的政治和語言障礙，仍將為華為在本土市場的高階領域留下成長空間。

人民幣 售價 成功

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